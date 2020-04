"Nous sommes activement à la recherche d’étudiants infirmiers volontaires ! Vous souhaitez apporter votre aide à nos équipes ? Envoyez-nous votre candidature. Rejoignez-nous !". Cet appel a été lancé le 27 mars dernier sur la page Facebook du CHU UCL Namur et quand une internaute demande sur quel site une aide est nécessaire, elle reçoit pour réponse : "Tous ! Merci !".

Dans un premier temps, les hôpitaux belges gèrent cette crise du coronavirus avec le personnel employé. Cependant, tous les hôpitaux ne disposent pas des mêmes ressources humaines. Certains sont donc plus susceptibles de demander de l’aide extérieure, celle d’étudiants en médecine ou en soins infirmiers par exemple. Depuis le début de la crise, ils sont des centaines à se dire prêts à aider. "C’est notre vocation. Évidemment, on a peur de contaminer nos proches les plus fragiles, mais une telle crise donne du sens à nos six années d’étude", confie un futur médecin.

Un système de volontariat s’est, assez naturellement, mis en place. Hier, l’agence Belga faisait le point sur le nombre d’étudiants qui avaient répondu positivement à l’appel à l’engagement citoyen lancé le dimanche 15 mars par l’Université libre de Bruxelles. Ils sont 640 dont 170 sont déjà sur le terrain.

Du côté de Liège, HELMo Sainte-Julienne a donné spontanément son matériel aux CHC, CHU et CHR de la ville (400 masques chirurgicaux, quarante boîtes de 200 gants, des surblouses, des charlottes, des sous-chaussures et un respirateur à réviser). Elle a également recensé les élèves qui seraient prêts à aider bénévolement les différents centres de soin de la région. "Pour le moment, près de 130 personnes se sont portées bénévoles, étudiants et enseignants compris", explique Claudine Bultot, une des directrices de la catégorie paramédicale de HELMo. "Les étudiants indiquent leur cursus (soins infirmiers, sages-femmes, technologue de laboratoire), leur année d’étude et ce pour quoi ils se portent volontaires." La plupart du temps, ils se proposent pour des soins mais cela peut également être pour du brancardage, de la garde à domicile des enfants du personnel hospitalier ou de la logistique. Enfin, ils ajoutent leur mail étudiant et le code postal de leur domicile. La liste est communiquée aux partenaires de stage de l’école (en milieux hospitaliers ou extrahospitaliers) qui, en fonction des besoins, prennent directement contact, avec les étudiants vivant à proximité.

L’établissement de soins établit ensuite une convention de volontariat avec le ou la futur(e) professionnel(e) de la santé. La directrice précise que ces heures prestées sous une telle convention ne comptent pas pour des heures de stage, car "tous les étudiants ne peuvent se porter volontaires". Cette Haute École a également suspendu tous les stages.

© BENOIT DOPPAGNE/BELGA



Réaffectation de plusieurs stagiaires

À l’Université de Liège, Thomas, en dernière année de master de médecine, explique que les étudiants en stage clinique (5e et 6e année) doivent déterminer avec leur maître de stage si leur aide est indispensable ou non. Dans le second cas, "on est priés de respecter le confinement et de se tenir prêts au cas où on serait rappelés par notre stage ou par la faculté qui pour le moment protège vraiment ses étudiants". Par mail, celle-ci demande aux futurs médecins en standby s’ils seraient prêts à aider volontairement les hôpitaux. Elle leur rappelle également de ne pas se présenter de leur propre initiative dans les services, car la pénurie de matériel ne leur permettrait sûrement pas d’être protégés correctement.

Le 1er avril, 37 étudiants dont les services de stage sont fermés à cause du coronavirus (urologie, dermatologie, etc.) ont été réaffectés vers les urgences, les soins intensifs et certaines unités de médecine interne du CHU de Liège devenues des unités d’hospitalisation Covid-19.

Depuis hier, les étudiants prêts à aider dont le stage est maintenu ou en standby sont également autorisés à tenir des gardes dans les unités Covid sur les sites du Sart-Tilman et Notre-Dame des Bruyères, à Liège.

Dans un mail adressé aux étudiants médecins en Master 2 et 3, le CHR de la Citadelle de Liège explique qu’elle ne veut pas faire prendre de risque aux étudiants et qu’il leur est "défendu de s’occuper de secteurs qui abritent des patients Covid-19 confirmés ou suspects." Les stages seront organisés au cas par cas par les maîtres de stage. "Il est indispensable néanmoins si vous êtes à domicile de rester joignable et à disposition en vue d’une réponse médicale adaptée suite à l’évolution de la situation", écrit la direction médicale.

© BENOIT DOPPAGNE/BELGA



Une liste officielle des bénévoles ?

Est-il utile de recenser officiellement tous ces bénévoles ? La Ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, en contact régulier avec le niveau fédéral, estime que "ce qui est mis en œuvre par les établissements fonctionne très bien. Ils connaissent leurs étudiants et leur avancée dans le parcours académique. À ce stade-ci, il n’est pas encore prévu d’officialiser une réserve médicale et paramédicale unique."

Un suivi après la crise ?

Si travailler dans un hôpital n’est, sans doute, jamais psychologiquement facile, l’arrivée du Covid-19 dans notre pays pèse sur le moral des artisans de la santé. Les nombreux témoignages de professionnels épuisés en attestent. Ces étudiants qui s’exposent bénévolement à la rude réalité d’une pandémie seront-ils suivis psychologiquement après leurs efforts ? "Les étudiants restent en permanence en contact avec leur référent pédagogique. Quand il y a des situations de crises sur les terrains de stage, nos étudiants sont toujours conviés aux réunions d’équipe avec le psychologue. Je suis certaine que, le cas échéant, nos étudiants seront encadrés par les professionnels du milieu de stage", assure Claudine Bultot.