La pandémie a fait au moins 694.507 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT. Plus de 18,3 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,7 millions ont été guéris. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 156.000 décès. Viennent ensuite le Brésil (95.819 morts), le Mexique (48.012), le Royaume-Uni (46.210) et l'Inde (38.938).

La France peut "basculer à tout moment"

"L'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment" vers une reprise incontrôlée de l'épidémie en France, a averti mardi le Conseil scientifique, alors que les cas augmentent et que les restrictions se multiplient. L'instance qui guide le gouvernement français juge "hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver".

1.300 morts en 24H aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré 1.302 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon le comptage mardi à 20H30 de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Cela porte à plus 156.000 le nombre total de morts recensées dans le pays depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine.

Les Etats-Unis ont par ailleurs relevé 53.847 nouveaux cas d'infection sur une journée, pour un bilan total officiel de 4,77 millions, d'après les chiffres, actualisés en continu, de l'université basée à Baltimore. Le pays est de loin le plus touché au monde par la pandémie, mais le président Donald Trump a une nouvelle fois adopté mardi un ton résolument optimiste.

"Certains indicateurs montrent que nos efforts acharnés pour contenir le virus fonctionnent très bien en fait, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche sur la crise sanitaire. Un exercice qu'il a remis au goût du jour dernièrement, quasi quotidiennement, après une résurgence de l'épidémie depuis fin juin dans de nombreux Etats du sud et de l'ouest du pays. Le milliardaire républicain continue de justifier l'augmentation du nombre de cas d'infections enregistrées par celle du nombre de tests de dépistages effectués. "Les Etats-Unis testent à eux seuls plus de gens en une semaine que, bien souvent, beaucoup de grands pays réunis", a-t-il avancé.

Nadal dit non à l'US Open

L'US Open devra se passer de son champion en titre: le N.2 mondial Rafael Nadal a annoncé mardi qu'il ne participerait pas cette année au Grand Chelem américain en raison des conditions sanitaires incertaines.

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas participer à l'US Open cette année. La situation sanitaire est encore très compliquée dans le monde entier avec des cas de COVID-19 et des nouveaux foyers épidémiques qui semblent hors de contrôle", explique l'Espagnol. "C'est une décision que je n'aurais jamais voulu prendre mais, pour cette fois, je suis mon coeur qui me dit que, pour l'instant, je préfère ne pas voyager", poursuit-il.

L'Irlande repousse de nouveau la réouverture complète des pubs

Le gouvernement irlandais a décidé mardi de repousser la dernière phase de son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de tous les pubs, ainsi que celle des bars et hôtels, en raison d'une augmentation des cas de nouveaux coronavirus. Le pays, qui compte 1.763 décès et 26.253 (+45) cas positifs, pour 4,9 millions d'habitants, repousse ainsi la dernière phase de son déconfinement, que les Irlandais attendaient pour le 10 août.

Cyberattaques en hausse

La pandémie a favorisé l'augmentation de cyberattaques dans une cinquantaine de pays, avec notamment de plus en plus de gouvernements et d'institutions sanitaires ciblés, a averti Interpol.

"Les cybercriminels sont en train de développer et d'augmenter leurs attaques à un rythme alarmant, exploitant la peur et l'incertitude causées par la situation économique et sociale instable du fait du Covid-19", a déclaré le secrétaire général d'Interpol Jürgen Stock.