AFP et Belga

AFP et Belga

AFP et Belga

Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, avec plus de 5 millions de nouvelles infections détectées depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers des cas de Covid-19 déclarés depuis le début de la pandémie.

Au moins 16.050.223 cas, dont 645.184 décès, ont été déclarés, notamment aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde, mais aussi en Amérique latine et aux Caraïbes (4.328.915 cas dont 182.501 décès) et en Europe (3.052.108 cas, 207.734 morts).

Etats-Unis: le nombre de cas toujours en forte hausse

Les Etats-Unis ont recensé samedi 68.212 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Ces nouveaux cas portent à 4.174.437 le nombre total de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie dans le pays, le plus touché par le virus dans le monde. Le nombre de morts s'établit quant à lui désormais à 146.391, dont 1.067 décès recensés ces dernières 24 heures.

Chili: plus de 13.000 cas

Le nombre de morts liés au coronavirus dépasse les 13.000 au Chili, a annoncé samedi le ministère de la Santé, qui a inclus dans ce bilan environ 4.000 décès probablement de même origine, suivant ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au total, 9.020 décès confirmés avec test PCR ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 4.183 morts "probables" du Covid-19, selon les chiffres officiels.

Australie: record de décès en une journée

L'Australie a enregistré dimanche dix décès supplémentaires, soit le bilan quotidien le plus élevé de l'île depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le nombre de nouvelles contaminations s'affiche également fortement en hausse. L'Australie a jusqu'ici été relativement épargnée par le Covid-19, avec 14.000 contaminations avérées depuis le début de la pandémie pour seulement 155 décès. Une deuxième vague semble toutefois toucher plus durement le pays.

Allemagne: plus de 170 travailleurs saisonniers contaminés en Bavière



Au moins 174 travailleurs saisonniers ont été contaminés dans une exploitation agricole à Mamming, commune de Bavière située dans l'arrondissement de Dingolfing-Landau, en Allemagne, rapporte la radio Antenna Bayern dimanche matin, sur base d'informations émanant des autorités.

L'ensemble du personnel de l'exploitation a été mis en quarantaine. Un service de sécurité veille à ce qu'elle soit respectée.

Royaume-Uni: quarantaine obligatoire au retour d'Espagne

Les touristes britanniques de retour d'Espagne et qui rentrent chez eux doivent à nouveau rester en quarantaine pendant quinze jours à partir de dimanche minuit, ont rapporté samedi les médias britanniques.

Cette mesure intervient après que le nombre d'infections par le nouveau coronavirus a de nouveau augmenté de façon spectaculaire en Espagne, en particulier dans la région nord de la Catalogne. Dorénavant, les Britanniques seront également soumis à des conseils de voyage négatifs pour l'ensemble de l'Espagne, à l'exception des îles.

Corée du Nord: un premier cas "suspecté"

Un premier cas "suspecté" de coronavirus a été répertorié en Corée du Nord, qui s'est mise en état d'"urgence maximale", a annoncé dimanche l'agence officielle KCNA. Ce cas est dû à une personne qui "est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation" qui fait office de frontière avec la Corée du Sud, selon KCNA.

Pyongyang avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus et que les frontières du pays resteraient fermées.