Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 569.879 morts dans le monde pour environ 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec près de 135.400 décès. Suivent le Brésil avec 72.833 morts, le Royaume-Uni (44.830), le Mexique (35.006) et l'Italie (34.967).

La région Amérique latine et Caraïbes est devenue lundi la deuxième région la plus touchée au monde par la pandémie du nouveau coronavirus en nombre de morts, avec quelque 145.000 décès officiellement recensés, devant l'Amérique du Nord et derrière l'Europe.

Près de 60.000 nouveaux cas aux Etats-Unis en 24H

Les Etats-Unis ont enregistré 59.222 nouvelles infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le comptage lundi à 20H30 de l'université Johns Hopkins. Le nombre total de cas recensés dans le pays depuis le début de la pandémie dépasse désormais 3,36 millions, d'après l'université basée à Baltimore, dont les bilans font référence.

Le Covid-19 a par ailleurs fait aux Etats-Unis 411 nouvelles victimes en 24 heures, portant le bilan total à 135.582 décès. La première puissance mondiale connaît depuis quelques semaines une flambée des infections dans le sud et l'ouest du pays, de loin le plus touché au monde en valeur absolue. Une tendance qui a poussé certains Etats à faire marche arrière sur l'ouverture de leurs commerces et services.

Le gouverneur de Californie a ainsi ordonné lundi un retour à certaines restrictions, dont la fermeture des salles de restaurant, bars, coiffeurs et lieux de culte.

"Ce virus ne vas pas s'en aller de sitôt", a lancé le gouverneur Gavin Newsom. "J'espère que nous en avons tous conscience, même ceux qui pouvaient imaginer qu'il allait disparaître avec la chaleur".

Retour aux restictions en Californie

La Californie a ordonné lundi le retour à la fermeture de certains commerces et lieux publics face à la progression persistante du Covid-19 dans sa population, peu après que l'OMS se soit inquiétée du trop grand nombre de pays qui "prennent la mauvaise direction" face à la pandémie.

"Si les principes élémentaires ne sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction. Cela va aller de pire en pire", a averti le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au lendemain d'une journée record de 230.000 nouveaux cas de coronavirus dans le monde.

Selon un comptage de l'AFP, plus de 13 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés sur la planète, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes.

La Californie, l'un des principaux foyers de la maladie aux Etats-Unis, avait été le premier Etat du pays à imposer un confinement général en mars mais le nombre de cas continue d'exploser depuis plusieurs semaines. Pour endiguer le phénomène, le gouverneur a annoncé lundi l'élargissement à tout l'Etat de la fermeture des bars, salles de restaurant en intérieur, cinémas, zoos et aquariums.

Le retour aux restrictions implique aussi la fermeture d'une série de lieux publics et commerces - parmi lesquels bureaux, centres commerciaux, coiffeurs et lieux de cultes - dans une trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.

A Los Angeles, les 600.000 élèves ont également appris lundi qu'ils ne retourneraient pas à l'école mi-août comme prévu mais suivraient des cours à distance jusqu'à ce que la situation sanitaire s'améliore.

Dans tout le sud et l'ouest des Etats-Unis, comme au Texas ou en Floride qui connaissent eux aussi une explosion de Covid-19, des responsables locaux envisagent d'aller encore plus loin et de décréter un reconfinement, mais des désaccords politiques entre les différentes juridictions empêchent une réponse unifiée et cohérente.

De son côté, le président Donald Trump maintient sa ligne: "Quand on teste, on crée des cas", a-t-il déclaré lundi.

Le maire de Miami (Floride), Francis Suarez, pourtant lui aussi républicain, a quant à lui jugé nécessaire d'envisager un retour à des mesures de confinement, estimant que l'épidémie était "hors de contrôle".

3,5 millions de personnes à nouveau strictement confinées en Colombie

Environ 3,5 millions de personnes sont à nouveau strictement confinées depuis lundi en Colombie, face à la hausse "alarmante" des cas de Covid-19 alors que la pandémie pourrait atteindre son pic dans ce pays au cours des prochaines semaines.

Ce confinement strict concerne 2,5 millions des huit millions d'habitants de Bogota, qui concentre un tiers des plus de 154.000 cas de Covid-19 confirmés au niveau national depuis le 6 mars.

Un peu plus de 5.400 personnes sont décédées des suites du virus dans ce pays de 50 millions d'habitants, dont 1.123 à Bogota.

"La maladie se propage chaque jour. Depuis plus de trois jours, nous enregistrons plus de 2.000 cas positifs" quotidiens, a déclaré à la presse la maire de la capitale, Claudia Lopez.

Bolivie: Une sixième ministre a contracté la Covid-19

La ministre des Affaires étrangères bolivienne, Karen Longaric, a annoncé lundi être atteinte de la Covid-19, ce qui fait d'elle la sixième ministre de la présidente par intérim Jeanine Anez - aussi infectée - a être diagnostiquée. "Pour le moment, je vais bien et je n'ai pas de symptômes. Si Dieu le veut, je continuerai à travailler pour la Bolivie en isolation depuis la maison", a indiqué M. Longaric sur Twitter.

Mme Anez et ses ministres de la santé, de l'économie, des mines et de la justice ont aussi été testés positifs au nouveau coronavirus.

D'autres ministres adjoint, et la présidente du Sénat, Eva Copa ainsi qu'une série d'autres députés sont aussi malades. L'un d'entre eux, Julio Jimenez Llanque, du parti d'opposition MAS, a succombé à la Covid-19.

La plupart des politiciens se portent toutefois bien et travaillent depuis chez eux.

Le pays anti a observé une augmentation rapide de cas de Covid-19, avec 48.187 infections et 1.807 décès dimanche.

Le systéme de santé du pays de même que ses cimetières sont sous pression.