BILAN MONDIAL

Plus de 150 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, tandis que le nombre des nouvelles contaminations quotidiennes atteint des niveaux inédits depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels vendredi.

Cette flambée est notamment due à l'Inde, où 2,5 millions de cas ont été détectés ces sept derniers jours.

Plus de 3,16 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.168.333 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts avec 575.899 décès, suivis par le Brésil (403.781), le Mexique (216.447), l'Inde (208.330), et le Royaume-Uni (127.502).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

L'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin Moderna

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé vendredi son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 de Moderna, le cinquième à bénéficier d'une telle validation de l'agence sanitaire de l'ONU.

Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer d'eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies.

EUROPE

Vaccination élargie en France

Tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, a annoncé le président Emmanuel Macron. Les plus de 50 ans pourront le recevoir à compter du 15 mai.

Un premier élargissement aura lieu ce weekend, avec l'ouverture de la vaccination à "quelque quatre millions de Français fragiles", c'est-à-dire les adultes qui "souffrent de maladies chroniques", avait annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Campagne lancée pour la construction d'un mémorial pour les victimes du Covid à Londres

Une campagne a été lancée pour collecter 2,3 millions de livres (3,2 millions de dollars) afin de construire un mémorial à Londres en souvenir des personnes décédées du Covid-19. Dans le cadre du projet de mémorial en ligne Remember Me, et en partenariat avec le journal Daily Mail, le pays est encouragé à soutenir un mémorial qui sera construit dans la cathédrale St Paul.

La campagne Remember Me,t soutenue par le Prince de Galles, compte plus de 7.300 noms de personnes décédées des suites de la pandémie depuis son lancement en mai dernier. Ses organisateurs espèrent que la campagne incitera d'autres personnes à ajouter les noms de leurs proches.

"Le mémorial physique de la cathédrale Saint-Paul ancrera le livre en ligne dans un lieu où des personnes et des événements importants sont commémorés depuis des siècles", a souligné le doyen de la cathédrale St Paul, David Ison.

Russie: plus de 23.700 morts en mars

L'agence russe des statistiques (Rosstat) a annoncé vendredi que 23.715 personnes étaient mortes en lien avec le Covid-19 en Russie en mars, les autorités russes faisant toutefois état d'une baisse de la mortalité due au coronavirus.

Ces chiffres portent à environ 250.000 le nombre des morts liées au Covid depuis le début de l'épidémie, l'agence russe des statistiques en ayant enregistré plus de 160.000 en 2020.

AMERIQUE

Brésil: 82.000 morts en avril, nouveau record mensuel

Le Brésil a enregistré vendredi 2.595 nouveaux décès dus au Covid-19, portant le total pour le mois d'avril à 82.266, deuxième record mensuel consécutif depuis le début de la pandémie.

Au total, le pays de 212 millions d'habitants déplore 403.781 morts, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde en chiffres absolus derrière les Etats-Unis (plus de 575.000 morts).

USA: 100 millions de personnes vaccinées

Cent millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées aux Etats-Unis, ont annoncé les autorités sanitaires américaines, se félicitant du franchissement d'une "étape majeure".

Cela représente environ 40% de la population adulte aux Etats-Unis et le double du nombre des personnes qui étaient entièrement vaccinées fin mars.

Biden impose des restrictions aux voyageurs venant d'Inde

Le président américain Joe Biden a décidé vendredi d'imposer dès la semaine prochaine des restrictions aux voyageurs en provenance d'Inde. "Suivant les conseils de Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l'administration va imposer des restrictions sur les voyages depuis l'Inde", a indiqué la Maison Blanche. Cette décision entrera en vigueur le 4 mai, soit mardi, a-t-elle ajouté. La plupart des étrangers ne pourront alors plus entrer aux États-Unis depuis l'Inde.

L'Argentine prolonge son couvre-feu

Le président argentin Alberto Fernandez a prolongé vendredi pour trois semaines le couvre-feu nocturne à Buenos Aires et dans sa banlieue en raison de l'augmentation du nombre des contaminations par le coronavirus, prédisant des semaines à venir "très difficiles".

Le Canada retarde la distribution de 300.000 doses du vaccin Johnson & Johnson

Le ministère canadien de la Santé a annoncé vendredi qu'il allait retarder la distribution d'une livraison de doses du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson reçues cette semaine au Canada en raison de préoccupations sur leur qualité. L'annonce concerne la livraison de 300.000 doses du vaccin de Janssen du laboratoire américain reçue par l'Agence de la santé publique du Canada, a précisé Santé Canada dans un courriel à l'AFP.

Il s'agissait de la première livraison de ce vaccin à dose unique de J&J reçue par Ottawa, selon les médias locaux.

Le groupe fait face à des problèmes de production dans une usine de Baltimore, dans l'Etat américain du Maryland, gérée par la firme Emergent BioSolutions, avec un lot de doses de vaccins ne répondant pas aux normes de qualité.

L'agence américaine des médicaments, la FDA, a demandé que la production soit suspendue dans cette usine en attendant la fin d'une inspection.

ASIE

Inde: nouveau record avec plus de 400.000 contaminations

L'Inde a enregistré samedi plus de 400.000 nouveaux cas de coronavirus sur les dernières 24 heures, une première mondiale, a annoncé le ministère de la Santé.

Quelque 401.993 nouvelles infections ont été répertoriées, portant le total dans ce pays à plus de 19,1 millions. Le nombre de décès sur les dernières 24 heures s'est élevé à 3.523, pour un total de 211.853 morts.

Nombre d'experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés en raison de tests insuffisants et d'un enregistrement inexact de la cause du décès.

Les autorités indiennes avaient desserré les restrictions sur la plupart des activités en début d'année, lorsque le nombre des contaminations était tombé en dessous des 10.000 par jour.

Les rassemblements religieux de masse, tels que le Kumbh Mela, attirant des millions de pèlerins hindous, ainsi que les rassemblements politiques ont été autorisés à se poursuivre y compris lorsque le nombre de cas a commencé à augmenter fortement fin mars.

Sur le seul mois d'avril, l'Inde a détecté environ sept millions de nouvelles infections. La contagion rapportée à l'ensemble de la population reste cependant relativement faible comparé à beaucoup d'autres pays.

Nouveaux foyers à Singapour

De nouveaux foyers se sont déclarés à Singapour, où le virus est pourtant largement sous contrôle, touchant notamment un hôpital où plusieurs cas se sont déclarés, y compris chez une infirmière vaccinée, et qui a dû fermer quatre services, ont annoncé les autorités.

AFRIQUE

Le Cap-Vert a annoncé vendredi de nouvelles restrictions concernant les bars, les restaurants et les activités sportives, pour endiguer la hausse des cas de coronavirus dans cet archipel ouest-africain dépendant du tourisme et durement frappé par la pandémie.

OCEANIE

Australie: interdiction d'entrée depuis l'Inde

Face à la situation sanitaire catastrophique de l'Inde, l'Australie a décidé d'interdire l'entrée sur son territoire à ses citoyens et résidents qui se sont rendus en Inde au cours des deux dernières semaines. Cette mesure sera effective à partir de lundi et ceux qui ne s'y conforment pas risquent une peine de prison en plus d'une amende.