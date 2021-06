La pandémie a fait au moins 3.903.064 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.523 décès. Le Brésil, qui compte 511.142 morts, est suivi par l'Inde (393.310), le Mexique (232.068) et le Pérou (191.286), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

EUROPE

L'Allemagne ferme sa porte au Portugal et à la Russie

L'Allemagne a ajouté le Portugal et la Russie à sa liste des pays "à variant".

A partir de mardi, seuls les citoyens allemands ou les résidents permanents seront autorisés à entrer sur le territoire en provenance de ces deux pays, les entreprises de transport ferré, aérien, routier ou maritime ayant interdiction d'acheminer d'autres types de passagers.

Plus de couvre-feu en Italie

Le couvre-feu va être levé lundi dans le Val Aoste, dernière région d'Italie où il était encore en vigueur. Le même jour, les masques ne seront plus obligatoires à l'extérieur sauf dans les endroits bondés

Télétravail obligatoire à Moscou

Moscou, épicentre en Russie de la recrudescence de la pandémie portée par le variant Delta, a annoncé le retour du télétravail obligatoire pour au moins 30% des employés, notamment ceux de plus de 65 ans, à partir de lundi.

Foyer géant après un voyage aux Baléares

Un voyage d'étudiants espagnols dans l'archipel des Baléares a entraîné un "cluster" géant de plusieurs centaines de cas de Covid-19 et le placement de plusieurs milliers de jeunes en quarantaine dans sept régions du pays.

L'Islande lève toutes ses restrictions

Après 15 mois de mesures tour à tour renforcées ou allégées, l'Islande a annoncé la levée de toutes les restrictions nationales liées à l'épidémie, grâce à l'avancée de la vaccination sur son territoire.

Spoutnik peut-être jamais approuvé dans l'UE

Le vaccin russe Spoutnik V pourrait ne jamais recevoir le feu vert de l'Union européenne, a affirmé le chef du gouvernement italien Mario Draghi, tout en émettant des réserves sur l'efficacité du vaccin chinois Sinovac.

AMERIQUE

Vaccin obligatoire pour les employés de San Francisco

La ville de San Francisco a annoncé qu'elle allait demander à ses quelque 35.000 employés municipaux de se faire vacciner contre le Covid-19, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

AFRIQUE

Tunisie: les hôpitaux à 90% pleins

La Tunisie a annoncé un renforcement des restrictions pour lutter contre une accélération de l'épidémie, les hôpitaux étant à "90% pleins", selon le ministère de la Santé. Le chef du gouvernement a par ailleurs été testé positif, malgré sa vaccination fin avril, selon un communiqué de ses services.

Afrique du Sud: manifestation pour réclamer des vaccins

Quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté à Pretoria à l'appel du parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) pour réclamer l'accélération des vaccinations, alors que le pays est frappé par une 3e vague de pandémie.

OCEANIE

Plusieurs quartiers de Sydney confinés

Les autorités australiennes ont ordonné le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney pour tenter de juguler la propagation du variant Delta.

MOYEN-ORIENT

Israël: le masque fait son retour

Israël a rétabli vendredi l'obligation de port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises après une hausse des cas, dans un pays qui se targuait d'être sorti en premier de la crise sanitaire grâce à une vaste campagne de vaccination.