Aux quatre coins du monde, les populations sont impactées et touchées par le coronavirus. Essai de vaccins, nouveaux cas, nombre de morts, confinement: nous faisons le point continent par continent.

ASIE

La Chine n'a enregistré lundi aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 39 cas importés supplémentaires.

Neuf décès ont par ailleurs été enregistrés, tous dans la ville de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie, à en croire le bilan officiel.

Deux mois jour pour jour après la mise en quarantaine de la métropole de 11 millions d'habitants, aucune nouvelle contamination n'y a été signalée lundi, et ce, pour le cinquième jour consécutif.

Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas journaliers a fortement chuté en Chine.

Un vaccin testé sur une centaine de volontaires

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus, au moment où plusieurs pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen de combattre l'agent pathogène.

Ces 108 volontaires, répartis en trois groupes, ont reçu vendredi de premières injections, a rapporté lundi le quotidien anglophone Global Times. Agés de 18 à 60 ans, tous sont originaires de la ville de Wuhan, où le Covid-19 a fait son apparition en décembre avant de se propager à l'étranger.

La Nouvelle-Zélande ordonne à son tour un confinement général

Les Néo-Zélandais vont à leur tour devoir se confiner, et ce pendant quatre semaines à compter de mercredi, afin de contenir la propagation du Covid-19, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

La dirigeante travailliste a expliqué que l'archipel de cinq millions d'habitants demeurait encore relativement épargné par le nouveau coronavirus, avec 102 cas répertoriés et aucun décès.

La plus faible augmentation de cas en Corée du Sud en un mois

La Corée du Sud a enregistré lundi sa plus faible augmentation de cas de coronavirus Covid-19, en un mois, selon les autorités sanitaires du pays. 64 nouvelles infections ont été signalées, le plus petit nombre depuis le 25 février. Ces nouvelles contaminations portent le nombre total de cas à 8.961 dans le pays asiatique, longtemps considéré comme le plus infecté après la Chine, avant que l'épidémie ne se déclare dramatiquement en Italie

Sept nouvelles personnes ont aussi succombé au virus en Corée du Sud au cours des derniers jours, portant le bilan fatal à 111, dont principalement des personnes âgées et présentant d'autres pathologies.

Les Emirats arabes unis suspendent tous les vols de passagers

Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi la suspension à partir de mercredi et pour deux semaines de tous les vols pour passagers, y compris en transit, en raison de l'épidémie de coronavirus.

EUROPE

Une vignette pour certains travailleurs transfrontaliers employés aux Pays-Bas

Les travailleurs frontaliers belges aux Pays-Bas qui travaillent dans des secteurs dits vitaux et y exercent une profession cruciale peuvent franchir plus rapidement la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas grâce à une vignette.

Cette vignette devrait éviter les retards à la frontière, fait part le ministère néerlandais de l'Intérieur, alors que la Belgique empêche depuis mercredi tous les déplacements non-essentiels vers l'étranger.

Les personnes qui habitent en Belgique et travaillent aux Pays-Bas peuvent traverser la frontière en présentant une déclaration de l'employeur. Mais certaines personnes qui sont employées dans des secteurs cruciaux comme les soins de santé peuvent demander une vignette spéciale.

Le système a été décidé après une concertation entre les ministères belge et néerlandais.

Premier décès au Monténégro

Un premier décès dû au Covid-19 a été constaté au Monténégro. Il s'agit d'un Monténégrin de 65 ans qui a été hospitalisé, rapporte la chaîne RTGC dans la nuit de dimanche à lundi. Pour l'instant, 22 infections ont été enregistrées au Monténégro. Les services de santé de la capitale Podgorica ont signalé 5.500 autres infections possibles.

AMERIQUE

Crainte de dépasser les 10.000 contaminations à New York

Le nombre d'infections au coronavirus ne cesse d'augmenter dans la ville de New York. "Nous sommes à la frontière des 10.000 cas", a indiqué jeudi le maire démocrate de New York, Bill de Blasio. Environ le tiers des contaminations au Covid-19 des Etats-Unis le sont à New York, la plus grande ville du pays, avec un peu moins de neuf millions d'habitants.

Selon l'université Johns Hopkins, le nombre de cas infectés dans l'État de New York (19 millions d'habitants), durement touché par l'épidémie, est monté à un peu moins de 15.800. Toutefois, davantage de tests de dépistage ont été effectués ces derniers jours. Cent dix-sept personnes ont perdu la vie.

Bill de Blasio a appelé les habitants de sa ville à garder leurs distances et à minimiser les promenades ou les courses nécessaires. Les gens ne sont plus autorisés à se rassembler dans les parcs et les plaines de jeux. Depuis dimanche soir, les centres commerciaux, les salons de coiffure, les bibliothèques et autres établissements "non essentiels" ont dû fermer leurs portes.

La plupart des entreprises doivent en outre faire travailler leurs employés à domicile et les écoles, les musées, les cinémas et de nombreux magasins sont fermés depuis plusieurs jours.

Première action de la justice américaine contre une fraude liée au coronavirus

La justice fédérale américaine s'est attaquée pour la première fois ce week-end aux fraudes liées au nouveau coronavirus, en ordonnant la fermeture d'un site internet qui vendait un vaccin imaginaire. Des poursuites fédérales ont été engagées contre le site coronavirusmedicalkit.com qui prétendait distribuer des vaccins contre la maladie (Covid-19) alors qu'il n'en existe pas, a annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué.

Un juge fédéral du Texas a ordonné samedi de le fermer, selon le ministère. Sa page d'accueil restait toutefois accessible dimanche soir.

"En raison de l'épidémie récente de coronavirus (Covid-19), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) donne des kits pour des vaccins. Payez juste 4,95 dollars de frais de port", pouvait-on y lire, avant d'être invité à laisser ses coordonnées bancaires pour régler ces frais.

Le ministère na pas précisé combien de victimes sont tombées dans le piège, mais l'enquête se poursuit pour identifier les responsables de l'escroquerie et le montant gagné.

Cette première intervention de la justice fédérale s'inscrit dans une volonté des autorités américaines de lutter contre les tromperies qui fleurissent depuis le début de la pandémie.