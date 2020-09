Six millions de cas en Inde

L'Inde a franchi lundi la barre des six millions de cas officiellement répertoriés.

Avec près de 100.000 décès, l'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, enregistre un taux de décès bien inférieur à ceux aux Etats-Unis et au Brésil.

Plus d'un million de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.002.036 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts (205.024) que de cas enregistrés (7.147.070). Suivent le Brésil (142.058 morts), l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni.

Espagne, France, Québec : nouvelles restrictions

Le Premier ministre du Québec a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour freiner l'épidémie : les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques seront fermés du 1er au 28 octobre dans trois régions dont la métropole Montréal et la capitale Québec, passées au seuil d'alerte rouge.

En Espagne, Madrid a étendu à de nouvelles zones les limitations de déplacements: elles concernent depuis lundi 167.000 personnes supplémentaires, qui ne peuvent sortir de leur quartier que pour aller travailler, se rendre chez le médecin ou emmener les enfants à l'école. Plus d'un million d'habitants de la région de Madrid sont désormais concernés.

En France, la fermeture totale des bars et restaurants est entrée en vigueur dimanche soir à Aix-en-Provence et Marseille (sud-est) pour 15 jours.

Ruée sur les tests rapides

Le président Donald Trump a annoncé lundi la distribution aux Etats-Unis de 150 millions de tests rapides pour détecter le coronavirus en 15 minutes, une méthode comparable aux tests de grossesse, bien plus rapide que les tests moléculaires utilisés depuis le début de la pandémie.

Les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de ces tests peu onéreux dans les six prochains mois, ont promis lundi l'OMS et ses partenaires, mais à condition de trouver les fonds.

Déconfinement à Santiago

La quasi-totalité des 7 millions d'habitants de Santiago ont retrouvé lundi leur liberté de circulation après des mois de confinement et à un mois d'un référendum constitutionnel destiné à apaiser la crise sociale.

La capitale chilienne et son agglomération avaient entamé un lent processus de déconfinement le 12 août, qui s'est quasiment achevé lundi avec la levée des restrictions dans huit nouvelles communes sur 36. Seules deux communes sont encore sous restrictions.

Fin du couvre-feu à Melbourne

Le couvre-feu nocturne qui était en vigueur depuis près de deux mois à Melbourne pour endiguer la flambée de cas de coronavirus a pris fin lundi, mais les cinq millions d'habitants de la seconde ville d'Australie demeurent soumis à des mesures contraignantes.

Ils sont tenus de rester chez eux et ne peuvent se déplacer que dans un rayon de cinq kilomètres pour un certain nombre d'activités. Les commerces non-essentiels sont par ailleurs fermés et les restaurants ne peuvent servir que des mets à emporter.

Etat d'urgence à Prague et Bratislava

La Slovaquie et la République tchèque vont déclarer chacune l'état d'urgence cette semaine, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ont annoncé séparément les Premiers ministres de ces deux pays voisins qui ont enregistré à une forte recrudescence de cas de contaminations.

G20 virtuel

L'Arabie Saoudite, pays hôte du G20, a annoncé que le sommet se tiendrait virtuellement les 21 et 22 novembre et serait présidé par le roi Salmane ben Abdel Aziz Al-Saoud.