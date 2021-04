De Bombay à Bogota, des dizaines de millions de personnes subissent ce week-end de nouveaux confinements et couvre-feux, tandis que les campagnes de vaccinations anti-covid en Europe, déjà hésitantes, se heurtent à des pénuries et à des craintes d'effets secondaires.

Europe

Dans l'immédiat, la méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca a poussé de nombreux pays à fixer des limites d'âge à son usage, voire à suspendre son utilisation.

Il est par exemple réservé aux plus de 30 ans au Royaume-Uni, où il a massivement été utilisé, aux plus de 65 ans en Suède, et aux plus de 60 ans aux Philippines, au Portugal, aux Pays-Bas ou en Allemagne, qui envisage désormais d'acheter le controversé Spoutnik V à la Russie. La région espagnole de Castille-et-Leon et le Danemark ont totalement interrompu l'utilisation de l'AstraZeneca.

France :

Vendredi, avant les annonces de l'EMA, les autorités sanitaires françaises avaient indiqué que les 533.000 personnes de moins de 55 ans déjà vaccinées avec une première dose d'AstraZeneca se verraient proposer pour la 2e dose un vaccin différent à ARN messager, celui de Pfizer/BioNTech ou celui de Moderna.

Mais peu après, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a répété qu'elle ne pouvait recommander un changement de vaccin anti-Covid entre deux doses, faute de "données adéquates" à ce stade.

Allemagne :

En Allemagne, le gouvernement va durcir la semaine prochaine la législation de lutte contre la pandémie, pour pouvoir imposer des restrictions à l'ensemble du pays.

Amérique

Etats-Unis :

Par contraste avec les problèmes d'AstraZeneca, l'alliance Pfizer/BioNTech a franchi une nouvelle étape en déposant vendredi aux Etats-Unis une demande d'autorisation de son vaccin pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Canada :

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié "d'inquiétante" la progression de la troisième vague et appelé à des "mesures plus strictes" dans plusieurs endroits du pays.

Brésil :

Au Brésil, dont les hôpitaux sont dans une situation "critique" face à l'afflux de malades, la Cour suprême a ordonné au Sénat d'installer une commission d'enquête pour évaluer la gestion de la pandémie par le gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Colombie :

Les huit millions d'habitants de Bogota, en Colombie, vont également devoir se confiner ce week-end, a annoncé la maire de la capitale Claudia Lopez. La Colombie est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie en Amérique Latine derrière le Brésil, avec près de 2,5 millions de cas.

Argentine :

L'Argentine, elle aussi sous le coup d'une augmentation exponentielle des contaminations, est depuis vendredi sous couvre-feu pour trois semaines. "Rien qu'au cours des sept derniers jours, les cas ont augmenté de 36% dans l'ensemble du pays et de 53% dans la zone métropolitaine de Buenos Aires", a déploré le président Alberto Fernandez.

Asie

Inde :

Alors que le nombre de nouvelles contaminations flambe en Inde (+132.000 en 24H), l'Etat du Maharashtra, le plus touché par la deuxième vague de coronavirus, se confine samedi pour tout le week-end, une mesure qui affecte 125 millions de personnes et sera répétée chaque fin de semaine pendant tout le mois d'avril.

"Je ne suis pas du tout favorable au confinement mais je ne crois pas que le gouvernement ait d'autre option", note Neha Tyagi, 27 ans, à Bombay, déplorant que la population "ne prenne pas le virus au sérieux". Les hôpitaux de l'Etat avaient été contraints vendredi d'interrompre les vaccinations par manque de doses.

Hong Kong :

Et Hong Kong a suspendu vendredi, pour "éviter tout gaspillage", sa commande d'AstraZeneca, craignant des effets secondaires et son inefficacité contre les nouveaux variants du coronavirus.