Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 2,35 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée.

Le Moyen-Orient a franchi la barre des 100.000 morts.

Après les Etats-Unis (475.040 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (236.201), le Mexique (169.760), l'Inde (155.360) et le Royaume-Uni (114.851).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Un médicament réduit les risques de décès

Un médicament anti-inflammatoire, le tocilizumab, réduit le risque de décès chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19 sévère, selon les résultats du vaste essai clinique britannique Recovery. "Pour 25 patients traités par tocilizumab, une vie supplémentaire serait sauvée", indiquent les responsables de l'essai.

Pactole pour AstraZeneca en 2020

Le bénéfice net du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a plus que doublé en un an, à 3,2 milliards de dollars, et ses ventes ont grimpé de 9%, grâce notamment à la forte demande de médicaments contre les troubles générés par le virus, comme l'asthme. Associé à l'université d'Oxford, AstraZeneca est l'un des premiers à avoir mis au point un vaccin contre le Covid-19.

L'Europe "vulnérable"

Malgré une tendance à la baisse des cas, "l'écrasante majorité des pays européens reste vulnérable", a affirmé l'OMS Europe jeudi, mettant en garde contre "un faux sentiment de sécurité" à cause du nombre encore faible de vaccinés.

L'Allemagne va fermer des frontières

L'Allemagne va fermer ses frontières, à quelques exceptions près, avec la République tchèque et la région autrichienne du Tyrol, qui enregistrent de forts taux d'infection aux variants très contagieux, a annoncé le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer.

USA: 200 millions de doses supplémentaires

Joe Biden a annoncé l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le Covid-19, qui devraient permettre aux Etats-Unis de posséder assez de doses d'ici fin juillet pour vacciner la grande majorité de la population.

Ces doses supplémentaires - 100 millions à la société Moderna et 100 millions à Pfizer - s'ajoutent aux 200 millions de doses déjà commandées à chaque société.

Australie : un nouveau confinement ordonné à Melbourne en plein Open d'Australie

Un nouveau confinement de cinq jours a été ordonné vendredi à Melbourne par les autorités australiennes en plein Open d'Australie, pour tenter d'endiguer une possible résurgence de la pandémie de Covid-19, laissant planer le doute sur la suite du tournoi.

Le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, a indiqué que ce confinement était nécessaire pour stopper un cluster "hyper-infectieux" de contaminations au variant anglais du coronavirus, apparu dans un des hôtels ayant servi à la quarantaine de plusieurs joueurs et participants au Grand Chelem australien.

En vertu de ces restrictions, quelque cinq millions de personnes dans la deuxième ville d'Australie devront rester chez elles pendant cinq jours à partir de vendredi minuit, sauf pour un nombre limité d'activités essentielles autorisées.

Afrique: hausse de 40% des décès en un mois (OMS)

Les décès dus au Covid-19 en Afrique "ont augmenté de 40%" en un mois, s'est alarmée jeudi l'OMS, s'inquiétant du sort d'un continent confronté à de nouveaux variants plus contagieux.