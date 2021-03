AMÉRIQUE

Brésil:

Le Brésil a battu mardi son record journalier de décès du Covid-19, avec 1.972 décès officiellement signalés, sans aucun signe de ralentissement de la pandémie dans un pays où le système hospitalier est débordé et où la vaccination progresse lentement. Depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, 268.370 décès dûs au Covid-19 ont été recensés au Brésil, dépassé uniquement par les États-Unis.

Le ministère de la Santé a également signalé 70.764 nouveaux cas, faisant un total de 11,1 millions d'habitants. Le précédent record de décès avait été établi le 3 mars avec 1.910 morts en 24 heures. Au cours des sept derniers jours, la moyenne est de 1.573 décès par jour, un chiffre en constante augmentation au cours des deux dernières semaines.

Le pays, qui compte 212 millions d'habitants, connaît une situation dramatique. Selon un rapport publié mardi par la Fondation Fiocruz, qui dépend du ministère de la Santé, les unités de soins intensifs sont occupées à plus de 80% dans 25 des 27 capitales d'État du Brésil.

La vaccination, quant à elle, progresse lentement. 8,6 millions de personnes (4,1 % de la population) ont reçu une première dose du vaccin, 2,9 millions ont reçu la deuxième dose.

Paraguay:

Le ministère de la Santé du Paraguay a déclaré mardi une alerte rouge alors que le nombre des contaminations au coronavirus continue de monter en flèche, les manifestants continuent d'exiger des changements et le système de santé est de plus en plus mis à rude épreuve. Les autorités craignent que le non-respect des mesures d'hygiène ne provoque l'effondrement du système de santé surchargé, a déclaré le ministère dans un communiqué. Les hôpitaux de ce pays d'Amérique du sud manquent de médicaments essentiels pour traiter les patients atteints de Covid-19, et presque tous les lits des unités de soins intensifs des hôpitaux publics sont désormais occupés.

Jusqu'à présent, 171.985 contaminations ont été enregistrées. Selon le ministère de la Santé, 3.360 patients sont décédés de la maladie.

Les soins de santé sont souvent peu développés au Paraguay, en particulier dans les zones rurales de ce pays de plus de 7 millions d'habitants.

AFRIQUE

Île Maurice:

L'île Maurice a entamé mercredi matin un confinement national jusqu'au 25 mars, pour la deuxième fois depuis l'apparition du Covid-19 dans l'archipel de l'océan Indien il y a un an, a annoncé mardi soir le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth. "Ce confinement est devenu nécessaire après l'apparition de quatre nouveaux cas locaux positifs de Covid 19, ce qui porte à 14 le nombre de cas positifs locaux enregistrés depuis le 5 mars dernier", a déclaré le Premier ministre dans une allocution télévisée.

"Nous n'avions pas d'autre choix que le confinement total afin d'empêcher la propagation du virus et protéger la population", a ajouté M. Jugnauth.