EUROPE

Allemagne:

Deux-tiers des Allemands veulent se faire vacciner contre le coronavirus, indique vendredi un sondage. Quelque 32% des sondés veulent recevoir un vaccin aussi vite que possible et 33% veulent aussi se faire vacciner mais préfèrent attendre de voir les effets sur les gens. Enfin, 19% des sondés ne veulent pas recevoir de vaccin et 16% restent indécis.

Plus de la moitié des sondés (57%) se disent toutefois soucieux sur les effets secondaires possibles du vaccin.

L'Allemagne prévoit de lancer la vaccination le 27 décembre en donnant la priorité aux personnes de 80 ans et plus

Turquie:



La Turquie a annoncé jeudi qu'elle allait prochainement recevoir une première commande d'un vaccin chinois contre le coronavirus et affirmé que celui-ci était efficace à 91,25%, malgré l'absence de résultats officiels des tests de phase 3.

Les autorités turques affirment avoir constaté un tel taux d'efficacité avant la fin des tests de phase 3 --la dernière phase des essais cliniques-- du vaccin Coronavac réalisés sur 7.371 volontaires en Turquie.

Malgré l'absence de résultats finaux et officiels, ainsi que d'études publiées par le fabricant chinois Sinovac, suscitant des critiques sur le manque de transparence, les autorités turques ont été formelles.

"Nous sommes maintenant certains que ce vaccin est efficace et sûr pour la population turque", a annoncé Fahrettin Koca, le ministre turc de la Santé.

AMÉRIQUE

États-Unis:

Tous les voyageurs à bord de vols en provenance du Royaume-Uni seront obligés à partir de lundi de présenter un test du Covid-19 négatif pour être admis aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires américaines. Ce test devra avoir été effectué dans les 72 heures ayant précédé le départ, ont indiqué les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) dans un communiqué.

"Cette exigence additionnelle de test renforcera la protection du public américain pour améliorer leur santé et leur sécurité, et pour assurer des déplacements internationaux responsables", explique le communiqué.

Cette décision fait suite à l'apparition en Grande-Bretagne d'une nouvelle variante du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les précédentes, et qui a amené de nombreux autres pays à suspendre ou restreindre leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, ou à exiger des tests négatifs pour laisser entrer les voyageurs.

Mexique, Chili et Costa Rica:



Quelques heures à peine après la réception des premières doses du vaccins Pfizer/BioNtech du géant pharmaceutique américain, le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont entamé sans tarder leur campagne de vaccination.

"Je suis un peu nerveuse, mais très contente. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait recevoir en 2020 ! Cela va me donner plus de sécurité et de courage pour continuer la lutte contre l'ennemi invisible", a témoigné Maria Irene Ramirez, une infirmière mexicaine de 59 ans, au moment de recevoir l'injection à l'Hôpital général de Mexico.

C'est également un membre du personnel médical, une aide soignante de 46 ans, Zulema Riquelme, "très émue et nerveuse", qui a reçu jeudi la première dose du vaccin à Santiago, sous les yeux du président chilien Sebastian Piñera. "Vous incarnez l'espérance de tous", a salué le chef de l'Etat.

Argentine:



L'Argentine, le deuxième pays à avoir homologué le vaccin russe Spoutnik V après le Bélarus, a pour sa part reçu 300.000 premières doses du vaccin en provenance de Moscou et devrait commencer la vaccination dès la semaine prochaine.