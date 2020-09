A Madrid, le système de santé déjà submergé par la deuxième vague

"L'évolution de l'épidémie à Madrid nous inquiète": le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a admis lundi poser un oeil préoccupé sur la région de plus de 6,5 million d'habitants qui représente depuis le début de l'épidémie près d'un tiers des plus de 29.000 morts du Covid-19 dans le pays. Sur les sept derniers jours, Madrid concentre 73 des 191 morts et 30% des cas détectés. La situation est "très, très préoccupante", admet la docteure Silvia Duran, porte-parole de l'association de médecins Amyts, évoquant "une rapidité de progression" de la courbe de contagion "similaire à celle du début de la pandémie".

"Les centres de santé (où travaillent les médecins traitants payés par la région, ndlr) parviennent à contenir la deuxième vague" mais "les hôpitaux se préparent et 16% de leurs lits sont déjà occupés par des patients Covid" contre 6% pour le reste du pays, poursuit-elle. "Nous sommes au bord de l'effondrement", confirme José Molero, du syndicat Csit. "La prochaine étape sera quand la population ira directement à l'hôpital, faute de pouvoir être reçue par le médecin" traitant. Manque de personnel, de ressources et... de repos : les médecins sont "exsangues", épuisés car ils reçoivent "jusqu'à 60 patients" quotidiens, poursuit-il.

Un collectif de médecins envisage de déposer plainte contre le gouvernement régional, tandis que plusieurs centaines d'autres lui réclament dans une lettre ouverte "d'agir afin d'éviter un nouvel effondrement du système" de santé. Le gouvernement régional a financé, pour un montant "dépassant les 50 millions d'euros", le lancement de la construction de l'hôpital Isabel Zendal, surnommé "l'hôpital des pandémies".

Gigantesque complexe de 45.000 m2, il pourra accueillir plus de 1.000 malades en cas de crise sanitaire. Baies vitrées pour surveiller les patients sans se contaminer, grands halls sans chambres individuelles, salles à pression négative pour réaliser des autopsies : l'architecture a été pensée, explique Alejo Mirando, pour "éviter la transmission de la charge virale" et s'inspire de l'Ifema, le parc d'expositions reconverti entre mars et mai en hôpital de campagne. Promesse d'une meilleure préparation face à la deuxième vague de l'épidémie, cet hôpital sera toutefois livré trop tard pour traiter le flot de patients qui, déjà, submerge les centres de santé.

L'Australie prolonge de trois mois les interdictions de voyage

Les restrictions concernent tous les visiteurs internationaux mais interdisent aussi les Australiens et résidents permanents à quitter le pays sans autorisation. Sur base de l'avis des autorités sanitaires, le ministre de la Santé australien Greg Hunt a annoncé jeudi soir que ces restrictions, prévues jusqu'au 17 septembre initialement, sont prolongées jusqu'au 17 décembre. Au nom de l'urgence sanitaire, les vols internationaux réguliers et les croisières sont aussi suspendus.

En dépit de l'annonce de la prolongation des restrictions de voyages, le Premier ministre australien Scott Morrison a assuré qu'il continuerait à tenter de mettre fin à la fermeture des frontières assurant au Parlement jeudi que "l'Australie n'a pas pour vocation d'être fermée". Les frontières intérieures toujours fermées entre les Etats fédérés devraient rouvrir avant la période de Noël, à l'exception de l'Australie Occidentale, a-t-il informé vendredi.

Plus de 4 millions de contaminations au coronavirus au Brésil

Depuis l'apparition du coronavirus, plus de 4 millions de cas ont déjà été enregistrés au Brésil, où 43.773 habitants ont été testés positifs au cours des dernières 24 heures et 834 personnes sont mortes dans le même laps de temps, a annoncé le ministère de la Santé jeudi.

Le pays d'Amérique du Sud compte en effet un total de 4.041.638 cas de contamination, alors que le nombre officiel de décès dus au Covid-19 est passé à 124.614. Le Brésil est, après les États-Unis, le 2e pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus.