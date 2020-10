L'Inde franchit le seuil des 7 millions de cas

Les chiffres du ministère de la Santé font état d'une hausse de près de 75.000 nouveaux cas dimanche, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées en Inde à 7,05 millions, et ce qui place ce pays en deuxième position après les Etats-Unis qui en comptent 7,7 millions. Les experts affirment que le chiffre pourrait en réalité être bien plus élevé, le taux de dépistage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants - qui compte certaines des villes les plus peuplées de la planète - étant beaucoup plus faible que dans de nombreux autres pays. Cette hypothèse est confirmée par une série d'études sur la présence d'anticorps prouvant une infection passée au Covid-19. Ces dernières ont révélé que le taux d'infection au sein de la population indienne pourrait être plus élevé que ceux officiellement enregistrés. Le nombre de décès en Inde, qui s'élevait dimanche à 108.334, est inférieur à celui des Etats-Unis, qui ont enregistré 214.305 morts liées au Covid-19, et au Brésil (150.198), qui compte officiellement deux millions de cas de contamination de moins que l'Inde. Parmi les facteurs pouvant expliquer ces chiffres figurent: la relative jeunesse de la population indienne, une possible immunité grâce à d'autres maladies ainsi que moins de déclarations. Cette hausse des contaminations intervient en Inde alors que le gouvernement continue de lever les mesures de restriction afin de stimuler l'économie durement frappée par un strict confinement imposé en mars.

Le Brésil passe le seuil des 150.000 morts du Covid-19

Le Brésil a dépassé samedi le seuil des 150.000 morts dus au Covid-19, au moment où la pandémie semble ralentir lentement dans le pays. Ce géant d'Amérique latine aux 212 millions d'habitants compte au moins 150.198 morts et plus de cinq millions de personnes contaminées, selon les chiffres du ministère de la Santé, qui en font le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis.