Voici les dernières informations concernant l'épidémie de coronavirus dans le monde.

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 2.500 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage mercredi à 20H30 locales (00H30 GMT jeudi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Après deux jours de ralentissement dimanche et lundi, ce nouveau bond (+2.502 exactement) porte le bilan américain à 60.853 morts au total depuis le début de la pandémie, selon les chiffres actualisés en continu de l'université.

AUSTRALIE

Le petit territoire de la capitale australienne Canberra est la première entité fédérée d'Australie à annoncer, jeudi, s'être débarrassé du coronavirus. La juridiction du Territoire de la capitale australienne (TCA) a annoncé jeudi ne plus enregistrer de cas actifs de Covid-19 dans son territoire, qui est toutefois le plus petit des huit entités fédérées que compte l'Australie (avec une superficie d'à peine 2.358 km2). La dernière personne qui avait été testée positive dans la capitale est désormais guérie. En tout, 106 ont été diagnostiqués infectés par le nouveau coronavirus à Canberra, et trois personnes y ont perdu la vie.

Jeudi, le Territoire du Nord a aussi annoncé son intention de lever les restrictions mises en place pour éviter la propagation du virus dès le 1er mai, selon un plan s'étalant jusqu'au 9 juin avec la réouverture des commerces. Plusieurs États australiens ont doucement commencé à assouplir ces restrictions, encouragés par un ralentissement de la hausse du nombre des nouveaux cas de Covid-19 en Australie.

Mercredi, le Premier ministre Scott Morrison avait concédé que son pays n'était plus "très loin" d'un assouplissement de ces restrictions, mais qu'il était cependant peu probable que des rassemblements de masse, des évènements sportifs ou des vacances à l'étranger soient de mise prochainement.