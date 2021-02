Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.408.243 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Après les Etats-Unis (487.714 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (240.940), le Mexique (175.986), l'Inde (155.813) et le Royaume-Uni (117.396).

Le Mexique a franchi mardi la barre des deux millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées à posteriori par des organismes statistiques.

EUROPE

L'UE a enregistré 450.000 morts de plus entre mars et novembre par rapport à la moyenne

Les pays de l'Union européenne ont enregistré environ 450.000 décès supplémentaires entre mars et novembre 2020, selon les données européennes livrées par Eurostat mardi. Un pic est particulièrement notable en novembre passé en Belgique. Les chercheurs ont utilisé des données mensuelles pour comparer la surmortalité en 2020 par rapport à la moyenne des décès enregistrés durant la même période de 2016 à 2019.

L'Office européen de statistiques Eurostat avance que les données "donnent une mesure générale de l'impact de la mortalité de la pandémie de Covid-19 car elles tiennent compte des tous les décès indépendamment de leurs causes".

Les chercheurs ont établi une moyenne européenne estimée sur la base des données de tous les États membres à l'exception de l'Irlande, qui n'a pas fourni d'information.

La surmortalité a atteint un pic en novembre, avec une augmentation de 40% du taux de mortalité moyen. Un autre pic, de moindre envergure, est aussi relevé en avril, durant la première vague pandémique, avec 25% d'augmentation du taux moyen de mortalité.

Après le mois d'avril, les chiffres ont baissé avant de repartir à la hausse en août, suivant la courbe des contaminations par le coronavirus.

Le pic de novembre était particulièrement mortel en Bulgarie, Pologne et Slovénie, avec des surmortalités de plus de 90%, suivi par la Belgique, qui a alors enregistré une augmentation de près de 60%. L'Italie et l'Autriche ont pour leur part constaté une hausse de 50% des décès.

Pays-Bas: couvre-feu confirmé

Une cour d'appel néerlandaise a suspendu mardi un jugement rendu plus tôt dans la journée par un tribunal de La Haye qui avait ordonné au gouvernement de lever le couvre-feu national contre le Covid-19, ont rapporté des médias locaux.

"Cela signifie que le couvre-feu de 21H00 (20H00 GMT) reste en vigueur", a précisé la télévision publique NOS.

UE: Johnson & Johnson demande un feu vert pour son vaccin

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne, a annoncé l'Agence européenne des médicaments mardi. Une décision est attendue en mars.

L'UE exhorte les 27 à éviter les fermetures de frontières

La Commission européenne a exhorté les Etats membres à éviter les fermetures de frontières et interdictions générales de voyage, telles que décidées récemment par l'Allemagne et la Belgique pour lutter contre les variants du coronavirus, dans un courrier mardi.

L'UE veut s'organiser face aux mutations du coronavirus, qui pourraient exiger des versions modifiées des vaccins actuels, a également indiqué la Commission.

ASIE

Le Japon vaccine

Le Japon a commencé mercredi la première étape de sa campagne de vaccination contre le coronavirus, visant d'abord à protéger 40.000 employés de son secteur médical, à cinq mois de l'ouverture programmée des Jeux olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier.

Les premières injections du vaccin de Pfizer/BioNTech, le premier à avoir été autorisé au Japon dimanche dernier, ont eu lieu mercredi matin dans un hôpital de la capitale.

La Corée du Nord en mal de vaccins

Des hackers nord-coréens ont cherché à pénétrer les systèmes informatiques du géant pharmaceutique Pfizer pour trouver des informations sur le vaccin et les traitements contre le coronavirus, rapportent mardi des médias citant les services de renseignement sud-coréens.

AMERIQUE

Vaccins: le Mexique veut soulever à l'ONU la question de l'inégalité d'accès

Le Mexique soulèvera mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies la question de l'inégalité d'accès aux vaccins contre le Covid-19 dans les pays d'Amérique latine par rapport aux pays producteurs comme les Etats-Unis, ont annoncé mardi le président et le ministre des Affaires étrangères.

Pérou: l'ex-président Vizcarra mis en cause pour un vaccin

Le médecin qui a dirigé en 2020 au Pérou l'essai clinique du vaccin chinois Sinopharm a affirmé mardi devant le Parlement que l'ex-président Martin Vizcarra, mis en cause dans un scandale lié à la vaccination contre le Covid-19, avait été immunisé en octobre en dehors de l'essai et à sa demande.

Lundi, le président Francisco Sagasti a révélé que 487 personnes avaient été vaccinées indûment contre le Covid-19, dont, outre deux ministres démissionnaires, d'autres fonctionnaires, qui seront démis de leurs fonctions.

Biden défend son plan de sauvetage

"Il faut dépenser maintenant, il faut frapper fort", a lancé le président américain Joe Biden en vantant les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l'économie de 1.900 milliards de dollars.

OCEANIE

Confinement levé en Australie et en Nouvelle-Zélande

La ville australienne de Melbourne ne verra pas son confinement de cinq jours prolongé au-delà de mercredi. Le même jour, un confinement éclair de trois jours prendra fin dans la ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande voisine.

Un nouveau confinement de cinq jours avait été ordonné vendredi à Melbourne, seconde ville d'Australie, pour contrer une possible résurgence de l'épidémie. Mercredi, les autorités régionales ont annoncé que celui-ci prendrait fin comme prévu à minuit et ne serait donc pas prolongé, alors que la ville vit dans la crainte d'un nouveau "lockdown" drastique comme celui subi en 2020.

À partir de jeudi, des restrictions resteront toutefois de mise, comme le port du masque à l'intérieur et à l'extérieur si la distance sociale ne peut être respectée. Les visites dans les hôpitaux seront limitées à un membre par foyer. Les rassemblements publics restent aussi restreints à 20 personnes. Les réunions à domicile s'élèvent à un maximum de cinq personnes.