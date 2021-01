Au Pérou

Le président péruvien par intérim Francisco Sagasti a annoncé mardi un nouveau confinement dans la capitale Lima et pour une partie du pays à partir de dimanche, ainsi que la suspension des vols en provenance du Brésil, afin d'endiguer la deuxième vague de la pandémie. "Ces derniers jours, nous avons observé une augmentation rapide des contaminations de Covid-19. Nous devons tous faire en sorte que cette souffrance ne se transmette pas à de nouvelles personnes", a déclaré M. Sagasti lors d'une annonce surprise.

Ce confinemement, qui concerne 16,4 millions de personnes, va s'étendre du 31 janvier au 14 février aux régions où les nouvelles infections ont grimpé en flèche depuis début janvier.

Les églises, casinos et salles de sport seront fermés. Seuls les commerces essentiels pourront ouvrir leurs portes. Le gouvernement a également prolongé jusqu'au 14 février l'interdiction des vols en provenance d'Europe et ajouté ceux arrivant du Brésil, en raison du variant du virus découvert en Amazonie.

Après les fêtes de fin d'année, le nombre de cas quotidiens recensés est passé de 1.000 à plus de 5.000, et les décès, d'une moyenne de 40 à plus de 100. Le Pérou comptabilisait mardi 40.107 décès pour 1,1 million de cas.

Pays-Bas

Au moins 81 personnes ont été appréhendées mardi soir à Rotterdam pour diverses violations des mesures sanitaires imposées par les autorités pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Certaines d'entre elles ont commis des actes de vandalisme, mais il n'y a pas eu de troubles majeurs, selon un porte-parole de la police. D'après ce dernier, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour des émeutes et des pillages. Il y a eu des troubles dans certains endroits, mais pas comparables aux émeutes et aux pillages de lundi soir. Selon le porte-parole, il y a eu "un jeu du chat et de la souris" entre les jeunes et la police. Celle-ci dit avoir tout suivi de près et avoir été préparée pour la soirée. En engageant la conversation, en lançant des avertissements et en procédant à des arrestations immédiates si nécessaire, ce qui n'a laissé que peu de marge de manœuvre aux éventuels émeutiers.

Hong Kong

Hong Kong a confiné de manière inopinée dans la nuit de mardi à mercredi un quartier de la ville dont les accès ont été fermés, le temps de tester l'ensemble de ses habitants. La police a bouclé un périmètre comprenant une vingtaine d'immeubles densément peuplés du quartier de Yau Ma Tei, situé dans le Sud de la péninsule de Hong Kong.

Cette nouvelle stratégie consiste à ne pas prévenir la population d'un confinement. La cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, a expliqué que de tels "confinements inopinés" sont nécessaires pour éviter que les gens ne s'enfuient avant le déploiement des personnes en charge du dépistage. "Je remercie les habitants de ce secteur restreint pour leur coopération", a-t-elle écrit mercredi sur sa page Facebook, après la levée des mesures.

Ce week-end, un confinement similaire de deux jours avait fuité quelques heures auparavant dans la presse. Lors de l'opération menée mardi, de moindre envergure que la précédente, quelque 330 habitants ont été testés et seul un cas de coronavirus a été dépisté.

Les autorités ont averti que d'autres confinements de ce type pourraient être nécessaires dans les prochains jours.