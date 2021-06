Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Pour la première fois en plus de deux mois, le nombre d'infections quotidiennes au coronavirus en Inde est passé sous la barre des 100.000. Au cours des dernières 24 heures, 86.498 nouveaux cas ont en effet été comptabilisés, ont indiqué mardi les autorités sanitaires. Depuis le début de la pandémie, quelque 29 millions de contaminations ont été enregistrées.

Les autorités sanitaires indiennes estiment que quelque 350.000 personnes ont perdu la vie en Inde des suites du Covid-19, un bilan considéré comme sous-évalué par les experts. L'Inde est un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé lundi que la vaccination contre le coronavirus serait gratuite pour tous à partir de 18 ans dès le 21 juin. Jusqu'à maintenant, seule la vaccination des personnes âgées d'au moins 45 ans était prise en charge par l'État fédéral.

La Chine va vacciner les enfants dès 3 ans

La Chine se prépare à vacciner les enfants dès l'âge de trois ans contre le coronavirus, a annoncé mardi un laboratoire pharmaceutique, ce qui devrait faire du pays le premier du monde à distribuer des vaccins aux jeunes enfants.

Le géant asiatique, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a déjà administré près de 800 millions de doses, jusqu'à présent uniquement à des adultes âgés de 18 ans ou plus. Pékin, qui a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis mai 2020, espère vacciner au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ un milliard d'habitants. Dans ce contexte, un porte-parole du laboratoire Sinovac, qui produit l'un des trois vaccins autorisés pour l'heure en Chine, a indiqué à l'AFP que son sérum Coronavac, qui nécessite deux doses, allait pouvoir être distribué aux mineurs. "Le vaccin de Sinovac a été approuvé ces derniers jours pour les trois à 17 ans", a-t-il déclaré à l'AFP.

Le porte-parole n'a pas précisé quand les premières doses pourraient être administrées aux enfants, le calendrier étant selon lui entre les mains du ministère de la Santé. Le laboratoire a achevé ses essais cliniques auprès d'enfants et d'adolescents dont les résultats doivent être publiés dans la revue britannique The Lancet, a-t-il ajouté.

Malgré la pandémie, nouveau record de concentration de CO2 dans l'air

Malgré la pandémie de coronavirus, le taux de CO2 dans l'atmosphère a atteint en mai un plus haut depuis qu'il a commencé à être mesuré il y a 63 ans par un observatoire à Hawaï, ont annoncé lundi des scientifiques en sonnant l'alarme.

L'OMS veut le partage de 50% des vaccins avec Covax

L'Organisation mondiale de la santé a demandé lundi aux fabricants de vaccins contre le Covid-19 de mettre à disposition du dispositif international Covax la moitié de leur production de doses cette année.

La République tchèque rouvre ses frontières aux Européens le 21 juin

Le gouvernement tchèque a annoncé lundi vouloir rouvrir les frontières aux ressortissants de pays de l'UE et aux Serbes le 21 juin, alors que le pays se remet progressivement de l'épidémie de coronavirus.

Haïti: report du référendum constitutionnel prévu le 27 juin

L'administration électorale haïtienne a annoncé lundi soir le report du référendum constitutionnel prévu le 27 juin en raison de la crise sanitaire causée par l'épidémie de coronavirus.

Bruce Springsteen revient à Broadway à partir du 26 juin, vaccin obligatoire

Le chanteur américain Bruce Springsteen a annoncé lundi la reprise de son spectacle "Springsteen on Broadway" cet été à partir du 26 juin, ce qui en fait la première star à se produire à New York, en public et en intérieur, depuis la réouverture de la ville.

Seuls les spectateurs vaccinés seront autorisés à assister au spectacle.

Un "cataclysme" pour l'emploi

L'Organisation internationale du travail (OIT) a affirmé que la pandémie avait un impact bien plus important sur l'emploi - quatre fois plus grave - que la crise financière de 2008, son directeur général Guy Ryder, la comparant à un "cataclysme".

L'Espagne rouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Dans l'espoir de relancer un secteur clé de son économie, dévasté par la pandémie, l'Espagne a rouvert ses frontières à toutes les personnes vaccinées du monde entier depuis au moins 14 jours.

Foot: tous les joueurs espagnols testés négatifs après l'infection de Busquets

Tous les joueurs de la sélection espagnole de football ont été testés négatifs lundi, après le contrôle positif de leur capitaine Sergio Busquets la veille, a annoncé la Fédération espagnole (RFEF).

Pas de quarantaine en Allemagne pour les participants à l'Euro

Le gouvernement allemand va adapter ses règlements sanitaires pour permettre à toutes les personnes accréditées pour l'Euro (11 juin-11 juillet) d'entrer en Allemagne sans quarantaine, même si elles viennent d'une zone où sévit un variant du nouveau coronavirus. En Europe, les voyageurs concernés par l'obligation de quarantaine en Allemagne sont actuellement ceux en provenance de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Dans un communiqué intitulé "pas d'obligation de quarantaine pour les participants à l'Euro", le ministère de l'Intérieur précise que "le gouvernement adoptera dès cette semaine des amendements au règlement sanitaire sur les entrées sur le territoire".

"Les personnes accréditées pour le Championnat d'Europe de football sont exemptées de l'obligation de quarantaine, même après être entrées depuis une zone touchée par un variant", indique le texte. "Cette exception concerne toutes les personnes qui ont été accréditées par le comité d'organisation pour la préparation, la participation, la mise en œuvre et le suivi d'événements sportifs internationaux", précise-t-on.

Plus de 3,7 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (597.938 morts), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (474.414), l'Inde (349.186), le Mexique (228.804) et le Pérou (186.511).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.