Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Le nouveau coronavirus a tué plus de 300.000 personnes dans le monde à ce jour.

Europe

Danemark

Pour la première fois depuis le 13 mars, aucun nouveau décès dû au Covid-19 n'a été signalé au Danemark en une journée, ont annoncé les autorités locales, vendredi. Au Danemark, 537 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de l'épidémie. Copenhague a, au total, enregistré 10.791 infections, soit 78 de plus que jeudi.

Dans ce pays scandinave, 8.959 patients ont survécu au Covid-19.

Le Danemark a rapidement pris des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus dans la première moitié du mois de mars. Depuis lors, la situation s'est nettement améliorée et les nombres de nouvelles infections et de décès n'ont cessé de diminuer.

France

La France a enregistré 104 nouveaux décès en 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la Direction générale de la santé vendredi soir.

Le Covid-19 a fait au moins 27.529 morts depuis le 1er mars, mais la pression sur les services de réanimation continue de se réduire, avec 2.203 cas graves et un solde négatif de 96 malades par rapport à jeudi, a-t-elle précisé.

Le nombre officiel de décès dus au coronavirus aux Pays-Bas s'élève à 5.643. Au cours des 24 dernières heures, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a recensé 53 nouveaux cas fatals. Le nombre réel de décès est certainement plus élevé, dans la mesure où tout le monde n'est pas testé. Au total, 35 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital sur les dernières 24 heures, en raison du coronavirus.

Jusqu'à présent, 43.681 patients confirmés atteints du Covid-19 ont été signalés au RIVM.

Angleterre

Plus de 12.000 résidents de maisons de retraite sont morts du nouveau coronavirus en deux mois en Angleterre et au Pays de Galles, indiquent vendredi de nouvelles statistiques soulignant l'ampleur de la pandémie dans ces établissements que le gouvernement est accusé d'avoir négligés.

Au total, 12.526 personnes vivant en maisons de retraite sont décédées des suites de la maladie Covid-19 entre le 2 mars et le 1er mai, indique le bureau national des statistiques, l'ONS. Parmi elles, 9.039 personnes sont mortes dans ces structures, soit 72,2% des décès, et 3.444 personnes sont décédées à l'hôpital (27,5% des décès).

Selon l'ONS, plus d'un quart des décès de résidents de maisons de retraite sur cette période étaient liés à l'épidémie.

Le Premier ministre Boris Johnson a reconnu mercredi au Parlement que le nombre de morts dans ces établissements était "trop élevé".

Le dirigeant conservateur s'est défendu d'avoir été "trop lent" à réagir pour protéger employés et résidents de maisons de retraites et annoncé débloquer 600 millions de livres (680 millions d'euros) supplémentaires en ce sens.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs associations représentant le secteur se sont alarmées du manque d'équipements de protection et de dépistages et du retour parfois prématuré dans leurs établissements de malades du Covid-19 sortant de l'hôpital.

En outre, le gouvernement a été critiqué pour avoir exclu pendant plusieurs semaines, dans ses bilans quotidiens sur le virus, les victimes en maisons de retraite. Il a finalement décidé de les inclure fin avril.

Au total, 33.841 décès liés au coronavirus sont survenus en Angleterre et au Pays de Galles entre le 1er mars et le 30 avril 2020 - enregistrés jusqu'au 5 mai -, indique l'ONS.

Russie

La Russie a recensé plus de 10.000 cas d'infection au coronavirus vendredi, jour où Moscou lance une grande campagne de tests pour tenter d'établir la prévalence d'anticorps dans la population. Un total de 10.598 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures en Russie, deuxième pays dans le monde en nombre de personnes infectées avec 262.843 cas.

Depuis le 3 mai, la Russie a enregistré quotidiennement plus de 10.000 cas supplémentaires, à l'exception de jeudi quand 9.974 cas ont été identifiés.

La mortalité en Russie reste basse comparée à d'autres pays, avec 2.418 victimes officiellement recensées.

Les autorités russes affirment que l'envolée du nombre des cas en mai s'explique par la multiplication des tests effectués - 6,4 millions selon le comptage de jeudi - et non par une accélération de la propagation.

A partir de vendredi, Moscou, à l'épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus en Russie, lance également une campagne massive de dépistage par tirage au sort pour tenter d'établir le niveau réel des contaminations et la présence d'anticorps au sein de la population en vue d'une hypothétique immunité collective.

Touchée après l'Europe occidentale, la Russie assure que sa faible mortalité est due notamment à ses mesures préventives comme le dépistage massif, la réorganisation des services hospitaliers ou l'isolation des populations à risque.

La Russie comptabilise les décès dont la cause première est la maladie du Covid-19, quand d'autres pays comptent tous les morts de patients positifs au coronavirus.

Lituanie, Estonie et Lettonie

Les frontières sont à nouveau ouvertes entre les trois pays baltes - Lituanie, Lettonie et Estonie - depuis vendredi. Il s'agit d'une première "bulle de voyage" au sein de l'Union européenne depuis que les Etats membres ont pris diverses mesures pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

Les résidents de ces trois pays baltes peuvent à nouveau se déplacer d'un pays à l'autre.

"Cette bulle de voyage balte est une chance pour les entreprises de rouvrir et un première lumière d'espoir d'un retour à la normale pour les citoyens", a déclaré le Premier ministre lituanien Saulius Skvernelis.

Aucun de ces trois pays n'a rapporté de nouvelle infection au Covid-19 et le niveau de mortalité dû à ce virus y reste bas.

Selon Arnoldas Pranckevicius, le représentant de la Commission européenne en Lituanie, cette réouverture des frontières est "très importante pour la région". "Les Etats baltes sont des partenaires, présentent une situation épidémiologique similaire et ont développé une économie intégrée. La liberté de circulation des personnes et des biens est très importante pour la région".

Le Premier ministre de l'Estonie, Mart Helme, n'y voit pas de problème non plus: "Il n'y a aucune raison de craindre que cette réouverture des frontières va contribuer à la propagation du virus", a-t-il fait part. Son pays espère pouvoir aussi rouvrir ses frontières aux autres pays prochainement.

Slovénie

La Slovénie a proclamé la fin de l'épidémie de Covid-19 sur son territoire, et rouvert ses frontières même si certaines mesures préventives restent en vigueur. "Aujourd'hui la Slovénie a la meilleure situation clinique en Europe, ce qui nous permet de mettre fin à l'état épidémique", déclaré le 12 mars dans le pays, a affirmé jeudi le Premier ministre Janez Jansa.

Les frontières du pays vont être rouvertes à tous les citoyens de l'Union européenne, les autres devant observer une quarantaine.

Le pays de deux millions d'habitants, frontalier de l'Italie, de la Croatie et de l'Autriche, a enregistré au total 103 décès et 1.500 cas de coronavirus, avec peu de nouvelles infections ces derniers jours.

Certaines restrictions restent en vigueur, comme l'interdiction des rassemblements publics, le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale.

Plus tôt dans la semaine, le gouvernement avait annoncé la levée de la plupart des restrictions à partir de la semaine prochaine: réouverture des centres commerciaux et des hôtels jusqu'à 30 lits, notamment.

Selon la radio publique slovène, en déclarant la fin de l'épidémie, l'Etat évite la prolongation automatique jusqu'à la fin du mois de juin d'un ensemble de mesures de soutien économique votées pour aider la population et les entreprises. Ces mesures prendront ainsi fin à la fin du mois de mai.

Amérique

États-Unis

Pour la seconde journée d'affilée, les Etats-Unis ont enregistré jeudi un bilan d'environ 1.800 morts liées au nouveau coronavirus en 24h, selon le comptage en continu de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Entre 20h30 jeudi soir et la même heure la veille, 1.754 décès dus au Covid-19 ont été comptabilisés. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé dans le monde - en valeur absolue - avec au total 85.813 décès déplorés.

Mais proportionnellement à leur population, les Etats-Unis comptent moins de morts de la maladie que des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni.

En une journée, 26.593 cas de nouveau coronavirus ont été recensés dans le pays, pour un total de 1.416.528 cas diagnostiqués. Des chiffres sûrement inférieurs à la réalité, en raison de la difficulté pour la population de se faire facilement tester.

Dans un contexte de batailles politiques entre démocrates et républicains, que ce soit pour le déconfinement des Etats ou l'adoption d'un projet d'aide de 3.000 milliards de dollars, les chiffres de l'emploi continuent d'être catastrophiques.

Avec près de 3 millions de nouveaux inscrits au chômage en une seule semaine, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars.

New-York

Le gouverneur de l'Etat de New York a prolongé jusqu'au 13 juin le décret de confinement qui expirait ce vendredi, sauf pour cinq régions les moins peuplées de cet Etat de 20 millions d'habitants. Le décret signé jeudi soir par le gouverneur Andrew Cuomo prolonge le confinement pour la ville de New York et ses environs, très touchés par l'épidémie de nouveau coronavirus. La capitale économique américaine a recensé plus de 20.000 morts du Covid-19.

Cinq régions moins peuplées de l'Etat pourront elles en revanche relancer progressivement certaines activités économiques.

Asie

Iran

Téhéran a annoncé vendredi plus de 2.100 nouveaux cas de Covid-19, soit la plus forte hausse du nombre de contaminations en plus d'un mois, mettant en garde contre des foyers touchant de nouvelles régions en Iran. Le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour a indiqué que 2.102 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le total de malades dans le pays à 116.635.

Océanie

Les bars et restaurants de Sydney ont rouvert doucement leurs portes vendredi, après des semaines de fermeture forcée en raison du coronavirus, et enregistraient déjà de nombreuses réservations pour le week-enhd.

Si les rues de la ville restaient plutôt calmes vendredi, alors qu'une bonne partie de la population est toujours en télétravail, les réservations pour le week-end donnaient bon espoir aux restaurateurs et propriétaires de bars, même s'ils rouvrent avec nettement moins de tables que d'habitude.

"Tous les restaurants de la ville, qu'ils rouvrent ou non, ont été bombardés de demandes de réservations", a raconté à l'AFP Chrissy Flanagan, propriétaire du bristrot The Sausage Factory.

"L'envie de s'asseoir ailleurs qu'à la maison pour prendre un verre avec vos copains est manifestement énorme", a-t-elle ajouté. "De toutes façons, je ne sais pas ce qui pourrait être plus australien que ça".

A partir de vendredi, les bars et restaurants de tout la région des Nouvelles Galles du Sud sont autorisés à accueillir jusqu'à 10 personnes à la fois, en respectant les distances nécessaires.

Pour le bar Yulli's Brews, qui accueille en temps normal 150 personnes, c'est évidemment minime. Mais peu importe, dit son directeur, James Harvey, l'important c'est de rouvrir.

L'Australie était depuis mars en confinement largement volontaire, et si on notait vendredi des premiers clients dans les cafés, et un trafic continu de voitures sur le célèbre Harbour Bridge, on était encore très loin d'un retour à la normale.

"Alors qu'on revient peu à peu à une activité normale, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez prudents!", a lancé le responsable national de la santé, en rappelant la nécessité de respecter les distances, se laver les mains et autres gestes barrière.

L'Australie a totalisé jusqu'à présent 7.000 cas de coronavirus confirmés, et une centaine de morts.

Les nouveaux cas se comptent maintenant chaque jour en quelques dizaines seulement, et le gouvernement a donc décidé de rouvrir l'économie. © AFP

Afrique

Plus de 200 millions de personnes en Afrique pourraient être infectées par le nouveau coronavirus au cours de la première année, la plupart avec peu ou pas de symptômes, mais jusqu'à 190.000 pourraient en mourir, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Ces chiffres s'appuient sur une modélisation, portant sur 47 pays de la région africaine de l'OMS, soit une population totale d'un milliard d'habitants.

"Notre modèle montre l'ampleur du problème pour les systèmes de santé si les mesures de confinement échouent", déclarent les auteurs. Des mesures de confinement prises assez tôt sur le continent africain.

Un communiqué de l'OMS, publié début mai et faisant déjà état de ces travaux, prévenait que "83.000 à 190.000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année". Ce chiffre de 29 à 44 millions ne comprenait pas les cas asymptomatiques de la maladie ou présentant peu de symptômes.

Le rapport part de l'hypothèse que 88 % des personnes ne sauraient pas qu'elles sont porteuses du virus, tandis que 4 % souffriraient d'une forme grave ou mortelle.

Au total, en intégrant les cas asymptomatiques ou peu symptomatiques, ce sont donc jusqu'à 231 millions de personnes (16 à 26 % du milliard d'habitants de la région) qui devraient être infectées au cours des 12 premiers mois.

Quelque 4,6 millions de personnes devront être hospitalisées, 140.000 seront gravement infectées et 89.000 seront gravement malades.

Les chercheurs avertissent que la hausse des admissions à l'hôpital pour Covid-19 détournerait des ressources déjà limitées pour s'attaquer aux principaux problèmes de santé de la région, tels que le VIH, la tuberculose, la malaria et la malnutrition.

Le continent compte un peu plus de 75.000 cas de Covid-19 et le virus y a déjà causé la mort de quelque 2.555 personnes.