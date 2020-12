Amérique

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi 3.927 morts du Covid-19 en 24 heures, un nouveau record dans ce pays, le plus endeuillé au monde par la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Ce nouveau record porte à 341.845 le nombre de morts du nouveau coronavirus chez la première économie du monde, selon un relevé effectué chaque jour par l'AFP à 20H30 (01H30 GMT jeudi) des chiffres de Johns Hopkins, actualisés en permanence.

Avec 189.671 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, les Etats-Unis approchent également à grand pas de la barre des 20 millions de contaminations, après avoir passé les 19 millions dimanche. L'Inde, en deuxième position, est loin derrière avec 10,2 millions de cas.

Les Etats-Unis sont confrontés à un spectaculaire rebond de l'épidémie depuis l'automne, aggravé par la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et que les fêtes de fin d'année devraient encore amplifier.

Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a dit redouter dimanche que le pire de la pandémie reste à venir. La campagne de vaccination, au cours de laquelle près de 2,8 millions de personnes avaient mercredi déjà reçu une première injection, ne permettra pas d'atténuer la tendance actuelle de hausse du nombre de cas.

Algérie

L'Algérie, le plus grand pays du Maghreb, dont la campagne de vaccination contre le Covid-19 est censée débuter en janvier, va acquérir un premier lot du vaccin russe Spoutnik V, a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement. "Le ministre de la Santé a annoncé la signature d'un contrat de gré à gré avec un laboratoire russe pour l'acquisition du vaccin contre le coronavirus afin d'entamer la vaccination à partir du mois de janvier", a précisé le porte-parole, Ammar Belhimer, à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire.

"L'Institut Pasteur a entamé une série de consultations avec l'entreprise russe qui produit le vaccin Spoutnik V et continue dans le même temps ses consultations avec d'autres parties étrangères", a-t-il ajouté.

Selon les médias algériens, le vaccin russe présente peu de contraintes logistiques et un prix avantageux pour le gouvernement d'Alger.

Vieille alliée de la Russie, l'Algérie a débloqué un budget de 1,5 milliard de dinars(9,2 millions d'euros) pour l'acquisition de 500.000 doses de vaccin, avait auparavant annoncé le directeur général du Budget au ministère des Finances, Abdelaziz Fayed, sur la chaîne télévisée privée arabophone Echorouk.

M. Fayed a précisé que le budget pour l'acquisition du vaccin pourrait atteindre 20 milliards de dinars (122 millions d'euros), sans fournir davantage de détails.

Les dates de livraison du premier lot et du début de vaccination n'ont pas été communiquées.

Le président Abdelmadjid Tebboune avait instruit le gouvernement le 13 décembre dernier, via un message vidéo enregistrée en Allemagne où il était soigné du virus, d'accélérer l'acquisition du vaccin et de commencer les opérations de vaccination "dès janvier". Atteint du Covid-19, il avait quitté Alger fin octobre pour des soins en Allemagne, avant de revenir à Alger le 29 décembre.

Le vaccin russe a été très critiqué, notamment par des scientifiques occidentaux, pour son annonce jugée prématurée avant même les essais cliniques de masse et la publication de résultats scientifiques. Ses développeurs affirment qu'il est efficace à plus de 90%. En Algérie, le nombre de contaminations au Covid-19 approche les 100.000 cas, dont plus de 2.750 décès, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Europe

Allemagne

La crise "historique" du coronavirus est appelée à se prolonger en 2021, a prévenu jeudi la chancelière allemande Angela Merkel dans ses voeux du Nouvel An, même si le vaccin apporte de l"'espoir". "Ces jours et ces semaines (...) sont des temps difficiles pour notre pays. Et cela va durer encore un bon moment", a déclaré la chancelière dans son allocution, la dernière car elle bouclera son quatrième et dernier mandat à l'automne 2021. "L'hiver reste difficile", a ajouté celle qui dirige depuis 15 ans la première économie européenne, qualifiant de nouveau la pandémie de "crise historique".

Longtemps considérée comme une "bonne élève" européenne de la gestion de l'épidémie, l'Allemagne a été frappée de plein fouet par la deuxième vague du coronavirus et a dû décréter un nouveau confinement partiel au moins jusqu'au 10 janvier.

"Les défis que nous pose la pandémie restent immenses", a-t-elle insisté, remerciant la grande majorité des Allemands pour avoir respecté les consignes de réductions des contacts visant à lutter contre la propagation du virus.

Au total, 32.107 personnes ont succombé au virus en Allemagne depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

Le bilan journalier des décès a pour la première fois dépassé le millier mercredi, un record que le RKI a aussi expliqué par un effet de rattrapage, les autorités sanitaires régionales lui ayant envoyé des données incomplètes en raison des fêtes de Noël.

Eu égard à tous les morts et à leurs proches, la chancelière a fustigé le mouvement des corona-sceptiques dans le pays, qui se sont illustrés par plusieurs grandes manifestations en partie accompagnées de violence cette année.

"Je ne peux qu'imaginer l'amertume ressentie par ceux qui porte le deuil d'un être cher à cause du coronavirus, ou ceux qui continuent à souffrir de séquelles, quand l'existence du virus est contestée ou niée par certains", a-t-elle dit "Les théories du complot ne sont pas seulement fausses et dangereuses, elles sont aussi cyniques et cruelles envers ces personnes", a-t-elle martelé.