Au total, la pandémie a fait 485.549 morts officiellement recensés dans le monde, selon un bilan de l'AFP jeudi à 20h30 (00H30 GMT). Après les Etats-Unis, c'est le Brésil qui a subi le plus de décès (54.971). Le seuil des dix millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine alors que la pandémie n'a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, a averti l'OMS.

AMÉRIQUE

Etats-Unis

Lors des dernières 24 heures aux USA, 37.077 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées, soit le plus haut nombre en un jour depuis que l'épidémie s'est déclarée Outre-Atlantique, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. La précédent record en un jour était de 36.285 cas diagnostiqués en jour en avril, lorsque l'épidémie concernait encore principalement la côte est.

Mexique

Plus de 25.000 personnes sont mortes au Mexique du Covid-19 et quelques 200.000 autres ont été contaminées depuis le début de l'épidémie dans ce pays de 127 millions d'habitants, selon les autorités. En près de trois mois, le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus atteint "202.951 au jour d'aujourd'hui", tandis que "nous déplorons la mort de 25.060 personnes des suites de l'épidémie", a déclaré jeudi José Luis Alomía, directeur général du département d'épidémiologie du ministère de la Santé mexicain, lors d'une conférence de presse.

Mercredi, 24.324 morts et 196.847 personnes contaminées avaient été enregistrées. La ville de Mexico demeure dans un état d'urgence maximale. Le Mexique a une proportion de contaminations de 159 pour 100.000 habitants, selon les chiffres présentés ce jeudi lors de la conférence de presse.

Le pays, qui compte 127 millions d'habitants, est en septième position pour le nombre de morts liés à l'épidémie.

EUROPE

Portugal

Face à une remontée des cas d'infections de Covid-19, plusieurs quartiers de la périphérie de Lisbonne, capitale du Portugal, vont à nouveau devoir observer une confinement durant deux semaines à partir de mercredi prochain, a annoncé jeudi le Premier ministre du pays, Antonio Costa. Les résidents des 19 municipalités affectées dans la métropole ne pourront quitter leur domicile que pour faire des achats, conduire pour aller travailler ou consulter un docteur. Seuls les rassemblements de 5 personnes maximum seront tolérés dans ces zones. Le centre de ville n'est pas concerné. "La seule manière efficace de contrôler la pandémie est de garder les gens à la maison aussi longtemps que possible, toujours respecter les distances sociales et les standards d'hygiène", a insisté M. Costa face à la presse.

Avec près de 18.000 infections, la région de Lisbonne a été la plus affectée par la pandémie.

Le Portugal a enregistré plus de 40.000 infections et plus de 1.500 décès liés au nouveau virus.

Allemagne

La surface de certains bus allemands va être recouverte d'une substance spéciale pour lutter contre le nouveau coronavirus et d'autres bactéries. Dans le cadre d'un projet pilote à l'échelle nationale, 12 bus régionaux de la ville de Dormagen, entre Dusseldorf et Cologne, vont être équipés de cette peinture spéciale, a indiqué le transporteur allemand Deutsche Bahn jeudi.

Toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les passagers ou employés dans les bus, comme le volant ou les sièges, vont être aspergés de cette substance anti virale et anti bactérienne.

Le produit a démontré réduire de 90% les bactéries, a indiqué la compagnie DB, précisant que la substance incolore reste efficace 12 mois.

Il s'agit de garantir davantage de sécurité pour les personnes à bord entre les cycles de nettoyage habituels, signale encore la société allemande qui souligne que les mesures d'hygiènes décrétées par le gouvernement restent néanmoins de mise dans ces bus. Le port d'un masque notamment puisque le produit de protège pas de la propagation d'un virus par voir aérienne.

ASIE

Chine

La Chine a recensé 13 nouveaux cas de coronavirus jeudi, alors que l'épidémie de Covid-19 avait repris de plus belle en juin dans la capitale Pékin. Tous les nouveaux cas transmis localement ont été diagnostiqués dans la capitale, selon les dernières données des autorités sanitaires chinoises. Deux cas ont été importés à Shanghai par ailleurs.

L'épidémiologiste en chef du centre chinois de contrôle et prévention des maladies, Wu Zunyou, a assuré lors d'une conférence de presse que l'épidémie à Pékin "continue d'évoluer dans la bonne direction".

L'expert prédit que le nombre d'infections dans la mégapole sera ramené à zéro dans les 10 prochains jours.

Au total, 282 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans la capitale depuis qu'un nouveau foyer à été détecté le 11 juin, lié à un marché alimentaire dans le quartier de Fengtai.

Depuis lors des mesures drastiques ont été prises pour juguler la propagation du virus, avec des campagnes de dépistages, la fermeture d'école, le confinement de quartiers, de l'interdiction des voyages non essentiels.