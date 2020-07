Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 561.551 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.

Plus de 12.580.980 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Nouveau record de cas en 24 heures aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont recensé samedi 66.528 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heure, un nouveau record pour le pays, qui est le plus durement frappé au monde par la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.

Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie s'élève samedi à 3.242.073, selon cette université basée à Baltimore (est) et dont les bilans font référence. Le nombre de décès s'élève quant à lui à 134.729, soit 760 de plus que vendredi.

Donald Trump a été vu pour la première fois samedi portant un masque de protection en public, le président américain étant sous pression depuis des semaines pour donner l'exemple face à l'explosion de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.

La pandémie progresse toujours en Amérique latine

Le Brésil reste le plus affecté par le virus dans le sous-continent et le deuxième dans le monde, comptabilisant le plus de nouveaux décès en 24 heures, soit 1.214. Le bilan officiel brésilien à la date de samedi était de 1.839.850 cas confirmés de contamination et 71.469 décès.

Au Chili, le bilan a dépassé les 11.000 morts. Le Pérou, également très touché par la pandémie, comptait samedi 322.710 cas de contamination et 11.682 décès, selon le ministère péruvien de la Santé. La Colombie a dépassé samedi le seuil des 5.000 décès, selon un bilan officiel.

Appel au port du masque

En France, 14 médecins de renom ont réclamé "le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos" en France pour éviter que l'épidémie ne reparte, constatant un relâchement dans le respect des gestes barrières.

Experts en Chine

Un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se rendent ce week-end en Chine pour une mission exploratoire visant à déterminer l'origine du nouveau coronavirus.