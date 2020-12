La pandémie a fait au moins 1,58 million de morts dans le monde depuis en décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Quelque 69,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 294.690 décès. Suivent le Brésil avec 180.436 morts, l'Inde (142.186), le Mexique (112.326) et le Royaume-Uni (63.082 morts).

Près de 235.000 cas en 24h aux États-Unis, un nouveau record

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 235.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plus d'un mois, a déploré près de 2.600 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Ces huit derniers jours, les Etats-Unis ont enregistré plus de 200.000 nouvelles contaminations quotidiennes, à l'exception du week-end (les remontées des autorités locales sont alors toujours plus basses).

Et le nombre de morts quotidiens dépasse les 2.400 depuis le 1er décembre, ici aussi à l'exception du week-end dernier.

Plus de 108.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 dans la première puissance économique mondiale, du jamais vu depuis le début de la pandémie, selon les données du Covid Tracking Project.

Les Américains s'accrochent à l'espoir de la distribution imminente d'un vaccin, qui pourrait commencer dès lundi après l'autorisation en urgence du remède de Pfizer/BioNTech par les autorités sanitaires, attendue vendredi soir ou samedi.

Les frontières fermées jusqu'au 21 janvier

Les frontières terrestres des Etats-Unis vont rester fermées aux déplacements non essentiels au moins un mois de plus, jusqu'au 21 janvier, pour freiner la pandémie de Covid-19, ont aussi annoncé vendredi les autorités américaines et canadiennes.

"Afin de limiter la diffusion du Covid-19, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada vont prolonger les restrictions concernant les voyages non essentiels jusqu'au 21 janvier. Nous travaillons de manière très proche avec le Mexique et le Canada pour maintenir le commerce et les voyages essentiels tout en protégeant nos concitoyens", a tweeté le secrétaire d'Etat par intérim en charge de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis, Chad Wolf.

Cette nouvelle prolongation d'un mois survient alors que les trois pays sont aux prises avec une forte poussée de la pandémie, qui a fait plus de 13.000 morts au Canada et environ 292.000 décès aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie en valeur absolue. De son côté, le Mexique a enregistré 112.326 morts.

Dans le reste du monde

Le Brésil, en pleine deuxième vague, a dépassé vendredi le seuil des 180.000 morts.

L'Europe est la zone ayant enregistré le plus de nouvelles contaminations cette semaine (+236.700 en moyenne par jour). La pandémie, qui reculait depuis mi-novembre, s'y est stabilisée à un niveau élevé.

En France (près de 57.000 morts), il existe un "risque élevé" d'une flambée "dans les prochaines semaines", a alerté l'organisme Santé publique France vendredi, qui appelle à la "plus grande vigilance, notamment dans la perspective des fêtes de fin d'année".

Le gouvernement français avait annoncé jeudi soir un prudent déconfinement à partir du 15 décembre, tout en maintenant des restrictions: couvre-feu à partir de 20H00 tous les jours, y compris le 31 décembre (mais pas le 24), fermeture maintenue des cinémas, théâtres et musées au moins jusqu'au 7 janvier. "Nous aurions été irresponsables à ouvrir et faire comme si tout se passait très bien", a justifié vendredi le président Emmanuel Macron. "Noël est entre nos mains", a-t-il dit. "Evidemment, on doit se retrouver, mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux".

Quant à la Suisse, avec une croissance "exponentielle" de l'épidémie (+5.000 cas par jour) et des taux de contamination parmi les plus élevés d'Europe, elle est "dans une situation critique", a prévenu sa présidente Simonetta Sommaruga. Le pays a adopté vendredi un train de mesures incluant la fermeture des restaurants, bars, magasins, établissements de loisirs et de sport, musées et bibliothèques à 19h.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe (63.082 morts), a de son côté annoncé qu'il réduisait la durée de sa quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'étranger ou les "cas contact" d'un malade du Covid, de 14 à 10 jours.

Là aussi, la situation épidémiologique reste précaire, avec une flambée de cas à Londres et dans le Sud-Est. Mais le pays a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, après avoir été le premier pays à donner son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech.

Les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont eux essuyé un revers: ils ont déclaré que leur vaccin anti-Covid ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'attendu dans les premiers essais cliniques. Ils tablent désormais sur une disponibilité au quatrième trimestre 2021, alors qu'ils visaient initialement une demande d'homologation au premier semestre.

Vendredi toujours, le laboratoire britannique AstraZeneca et la Russie ont annoncé des essais cliniques combinant leurs deux vaccins contre le nouveau coronavirus. Une reconnaissance pour le produit russe, vanté par les autorités mais fraîchement accueilli par les Occidentaux.

La Nouvelle-Zélande a fait un premier pas vers une réouverture progressive de ses frontières, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, en reprenant les liaisons avec le petit archipel du Pacifique des îles Cook.

Le gouvernement néozélandais n'a en revanche pas fait d'annonce quant à une prochaine reprise des liaisons avec l'Australie, qui a de son côté rouvert ses frontières aux passagers en provenance de Nouvelle-Zélande.

Le pays a été largement cité en exemple pour sa gestion très stricte du coronavirus, qui a provoqué la mort de 25 personnes sur une population de cinq millions d'habitants.

Le vaccin Pfizer autorisé au Mexique et aux États-Unis

Le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 a été approuvé vendredi par les autorités sanitaires du Mexique.

Le Mexique, où les vaccinations devraient commencer fin décembre, devient le cinquième pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande, après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie saoudite. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre.