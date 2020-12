Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 1.703.500 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Plus de 77.272.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 322.285 décès pour plus de 18 millions de personnes infectées, suivis par le Brésil (188.259 morts), l'Inde (146.154), le Mexique (118.598) et l'Italie (69.214).

Nouveau triste record quotidien de décès en Allemagne

Le nombre de décès dus au COVID-19 a atteint un nouveau record quotidien en Allemagne. En 24 heures, 962 nouveaux décès ont été enregistrés par le Robert Koch-Institut (RKI). Les chiffres les plus récents le montrent mercredi matin. De plus, 24 740 nouvelles infections ont été enregistrées en Allemagne en 24 heures. Le nombre de nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours a légèrement diminué pour atteindre 195,1 mercredi. Un jour plus tôt, un record de 197,6 avait été atteint.

Le RKI a déjà identifié 1.554.920 infections depuis le début de la pandémie coronarienne en Allemagne.

Restrictions endurcies dans certains pays, assouplissement pour Noël dans d'autres

Taïwan a recensé mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination.

La Bolivie va interdire, dès vendredi et pour deux semaines, l'entrée sur son territoire des voyageurs venant d'Europe, en réaction à la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni, a annoncé mardi son gouvernement.

En Inde, l'Etat de Maharashtra a imposé des couvre-feux dans ses villes, dont Bombay, ville de 12,5 millions d'habitants, comme mesure de précaution face à la nouvelle variante du virus en provenance de Grande-Bretagne.

En Australie, Sydney a légèrement assoupli mercredi les restrictions à l'occasion de Noël, la plus grand ville d'Australie ayant enregistré pour la deuxième journée consécutive moins de dix cas de coronavirus.

Huit nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures lors d'une intense campagne de dépistage et de traçage, conduisant les autorités à autoriser tous les habitants à recevoir des invités à l'occasion des festivités de fin d'année.

"Tout le monde a eu une année très difficile", a déclaré Gladys Berejiklian, la Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud en annonçant un "léger" assouplissement des restrictions durant trois jours.

Mme Berejiklian a indiqué que la majorité des habitants de Sydney seront autorisés à inviter dix adultes chez eux, ce chiffre sera cependant limité à cinq dans les quartiers situés au niveau de l'épicentre de l'épidémie.

Un faible nombre de nouveaux cas - 16 au cours des 48 dernières heures - dont l'origine est dans la plupart des cas connue rend cet assouplissement possible, a-t-elle souligné.

Ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, l'heure est plutôt au renforcement des mesures pour juguler une propagation du virus.

Le foyer épidémique apparu la semaine dernière le long du littoral au nord de Sydney s'établit à un peu moins de 100 cas.

Ces derniers jours, le centre de cette ville de quelque 5 millions d'habitants, généralement très animé en cette période de l'année, était désert et un grand nombre d'habitants ont afflué vers les centres de dépistage.

Ce week-end, les habitants de plusieurs quartiers situés sur la côte nord de la ville, ont reçu l'ordre de demeurer chez eux.

Les plages, bars et hôtels de cette zone ont été fermés alors que autres habitants ont été invités à rester autant que possible au sein de leur domicile.

Mme Berejiklian s'est félicitée de la manière dont la population a réagi aux mesures tout en exhortant les habitants de Sydney à être raisonnables.

"La dernière chose que nous voulons faire est de transmettre malencontreusement la maladie à ceux qui nous sont les plus proches et les plus chers", a-t-elle déclaré.

L'Australie a dans son ensemble plutôt bien réussi à contenir la pandémie, imposant des mesures de restriction très sévères et d'envergure dès l'apparition de foyers épidémiques.

Début de la vaccination jeudi au Mexique

Le Mexique lancera jeudi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, une fois arrivé le premier lot de vaccins commandés au duo pharmaceutique américano-allemand Pfizer/BioNTech, a annoncé mardi le ministre adjoint à la Santé mexicain, Hugo Lopez-Gatell.

"Demain (mercredi) arrive la première cargaison de vaccins Pfizer contre le Sars-Cov-2 (...) Ils seront mis à l'abri jusqu'à leur utilisation le jeudi 24 décembre, jour du démarrage de la vaccination", a écrit le responsable sur son compte Twitter. Le ministre des Relations extérieures Marcelo Ebrard avait auparavant annoncé qu'allaient arriver de Belgique 1,4 million de doses, sur les 34,4 millions que les sociétés pharmaceutiques se sont engagées à fournir au Mexique, en application d'un accord passé avec le gouvernement.

Le Mexique, qui compte 128 millions d'habitants, a enregistré 119.495 décès dus au Covid-19 et 1,33 million de cas de contaminations, selon des chiffres officiels publiés mardi. Le Mexique est le quatrième pays le plus endeuillé, en chiffres absolus - derrière les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde - et le quinzième en nombre de morts pour 100.000 habitants, selon les estimations de l'AFP basées sur des bilans officiels.

Le gouvernement a décidé que les premiers vaccins seraient destinés au personnel médical confronté à la pandémie et administrés dans la capitale Mexico (centre) et dans l'Etat de Coahuila (nord), du fait des impératifs de congélation du produit pour sa bonne conservation. Le pays a également passé des accords préliminaires d'achat de vaccins avec le projet sino-canadien CanSinoBio (35 millions de doses) et le Britannique AstraZeneca (77,4 millions de doses). Il fait également partie du mécanisme international Covax, lui permettant d'acquérir 51,6 millions de vaccins supplémentaires.