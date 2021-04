Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 2.839.051 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 554.779 morts, devant le Brésil (330.193), le Mexique (203.854), l'Inde (164.110) et le Royaume-Uni (126.816). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

EUROPE

Nouvelles restrictions en France

Depuis samedi 19H00, les règles déjà imposées à 19 départements s'étendent à toute la métropole française: les commerces jugés non essentiels vont devoir baisser le rideau, les déplacements seront limités à 10 km, et, pour la première fois depuis le printemps 2020, les crèches et établissements scolaires vont fermer pendant trois à quatre semaines.

En ce week-end de Pâques, les autorités tolèrent cependant jusqu'à lundi soir les déplacements interrégionaux, pour permettre à ceux qui le peuvent de se mettre au vert et d'emmener les enfants chez leurs grand-parents.

Ces nouvelles mesures ont conduit le gouvernement français à abaisser d'un point de pourcentage, à 5%, sa prévision de croissance pour cette année, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Mobilisation en Allemagne

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Stuttgart pour manifester contre les mesures sanitaires alors que le débat enfle en Allemagne sur un renforcement des restrictions face à la troisième vague de Covid-19.

AstraZeneca: 7 décès au Royaume-Uni

Sept personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid AstraZeneca sont décédées de caillots sanguins au Royaume-Uni, sur un total de 30 cas identifiés jusqu'ici, a indiqué samedi l'agence britannique du médicament (MHRA).

AMERIQUE

Canada: plus d'un million de cas

Le Canada a franchi samedi le seuil du million de cas de coronavirus, selon des télévisions canadiennes, alors que le pays fait face à une troisième vague, obligeant plusieurs provinces à durcir les restrictions ces derniers jours.

ASIE

Confinement prolongé aux Philippines

Les Philippines vont prolonger le confinement de plus de 24 millions de personnes tout en déployant des tentes et du personnel de santé dans les hôpitaux débordés de la capitale Manille, où les cas se multiplient.