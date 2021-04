La pandémie de coronavirus a fait plus de 3 millions de morts dans le monde (au moins 3.011.975 décès), selon un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 567.210 décès, suivi par le Brésil (373.335), le Mexique (212.228), l'Inde (177.150) et le Royaume-Uni (127.260).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Ouverture de la bulle entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande

L'émotion était forte lundi chez les passagers qui s'apprêtaient à embarquer sur les premiers vols de la "bulle", une mesure permettant de voyager entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande sans avoir à effectuer de quarantaine à l'arrivée. Ce dispositif va permettre aux familles séparées depuis la fermeture des frontières, il y a près de 400 jours en raison de la pandémie de Covid-19, de se retrouver enfin.

"(Je vais) crier, hurler, pleurer, étreindre, embrasser, (me) sentir heureuse - tout cela à la fois", a témoigné auprès de l'AFP Denise O'Donoghue, 63 ans, à l'aéroport de Sydney alors qu'elle s'apprêtait à embarquer.

"C'est un grand jour pour les familles et leurs amis", a déclaré la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, saluant la politique efficace de lutte contre le coronavirus, dans les deux pays, qui a permis l'ouverture de ce corridor.

Avant la pandémie, les Australiens représentaient la plus large proportion des touristes étrangers, soit 40%, se rendant en Nouvelle-Zélande, avec environ 1,5 million d'arrivées en 2019.

Cet événement faisait l'objet lundi d'une vaste couverture médiatique dans les deux pays, avec de nombreux directs des télévisions depuis les aéroports.





Les mots "WELCOME WHANAU", bienvenue la famille en langue maori, ont été écrits en lettres géantes sur un talus près d'une piste de l'aéroport de Wellington.

Des centaines de milliers de Néo-Zélandais expatriés vivent en Australie et, avant le coronavirus, beaucoup prenaient régulièrement l'avion pour retourner dans l'archipel. Le trajet dure trois heures.

Craig Suckling, cadre au sein de la compagnie Air New Zealand, a qualifié l'atmosphère avant le départ à l'aéroport de Sydney d'"électrique". "C'était un vrai ascenseur émotionnel", a-t-il déclaré.

Le directeur général de la compagnie aérienne, Greg Foran, a qualifié la journée d'"historique" pour les personnes travaillant dans le secteur touristique frappé de plein fouet. "(C'est) un véritable tournant pour la compagnie aérienne. C'est le premier jour de notre renaissance", a-t-il déclaré.

EUROPE

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré dimanche que le contrat européen de vaccins contre le Covid-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pourrait ne pas être renouvelé en raison des retards de livraison accumulés depuis le début de l'année.

Allemagne

Lors d'un hommage national aux 80.000 Allemands morts du Covid, le président Frank-Walter Steinmeier a exhorté le pays à l'unité face aux divisions croissantes que suscitent les restrictions imposées pour contrer la pandémie.

Plusieurs milliers d'"anti-masques" ont encore manifesté dans plusieurs villes allemandes ce week-end et la police a procédé à des interpellations.

AMERIQUE

Etats-Unis

La moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, selon les données actualisées dimanche par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis.

50,4% des personnes de plus de 18 ans sont partiellement immunisées et 32,5% sont entièrement vaccinées, un chiffre qui s'élève à 65,9% pour les plus de 65 ans. Au total, plus de 131,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection.

Le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux Etats-Unis, devrait être de nouveau utilisé, peut-être accompagné de "restrictions", et une décision devrait être rendue publique d'ici vendredi, a déclaré le conseiller médical de la Maison Blanche Anthony Fauci.

Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé dimanche dans une vidéo postée sur Twitter que le gouvernement fédéral allait envoyer des renforts en Ontario pour aider la province la plus peuplée du pays à lutter contre une violente troisième vague de Covid-19.

Nouveau record de décès au Pérou

Les autorités ont enregistré pour la première fois plus de 400 morts du Covid-19 en 24 heures au Pérou, durement touché par le variant brésilien du coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 433 décès ont été recensés, ce qui porte le bilan total à 57.230 morts en 13 mois d'épidémie, a indiqué le ministère.

Les nouvelles contaminations ont atteint 7.131 pendant la même période, soit un total de 1.704.757 cas enregistrés au Pérou, un pays de 33 millions d'habitants.

Le chiffre le plus élevé de décès quotidiens était auparavant de 384 et il datait du 10 avril.

Le Pérou affronte actuellement une seconde vague de l'épidémie qui porte les hôpitaux aux limites de leur capacité. Il y a en ce moment quelque 15.000 patients hospitalisés dont plus de 2.600 en soins intensifs.

De plus les services saturés manquent d'oxygène et la campagne de vaccination ne progresse que lentement.

Le ministre de la Santé, Oscar Ugarte, a précisé qu'à Lima 40% des contaminations sont dues au variant brésilien.

Le gouvernement a rétabli à partir du 25 avril un confinement dominical obligatoire à Lima et dans 41 des 196 provinces péruviennes, principalement dans la région andine et sur la côte du Pacifique.

Argentine

Un tribunal de Buenos Aires s'est prononcé dimanche contre la suspension des cours en présentiel dans les écoles de la capitale argentine, qui avait été décidée par un décret présidentiel pour tenter d'endiguer la flambée de l'épidémie de Covid-19.

L'Argentine a reçu dimanche une livraison de 864.000 doses du vaccin AstraZeneca en provenance des Pays-Bas dans le cadre du système Covax et de l'accord passé avec l'OMS.

Le Venezuela

Le Venezuela va compléter la semaine qui vient le paiement total de 120 millions de dollars pour 11,3 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 à travers le système Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les pays défavorisés, a annoncé dimanche le président Nicolas Maduro.

Fidji

Deux des principales villes des Fidji sont confinées lundi après que l'archipel eut enregistré son premier cas de contamination locale au Covid-19 en douze mois de pandémie, ont annoncé dimanche les autorités.