EUROPE

France



Placé en état d'alerte maximale, Paris va connaître lundi de nouvelles mesures de restrictions, dont la fermeture des bars, pour faire face à la progression inquiétante de l'épidémie du Covid-19 dans la capitale.

La maire PS Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement tiendront à 11h30 une conférence de presse lors de laquelle ils détailleront les mesures prises par arrêté qui s'appliqueront pendant quinze jours au moins à Paris et dans les trois départements de la petite couronne.

République tchèque

Un nouvel état d'urgence national est entré en vigueur en République tchèque à minuit dans la nuit de dimanche à lundi, dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement du Premier ministre Andrej Babis a décidé de déclarer l'état d'urgence alors que les infections au nouveau virus explosent.

L'exécutif peut de la sorte réduire la liberté de rassemblement et la justice pourra imposer des amendes pour les violations des directives sanitaires.

L'état d'urgence était déjà en application entre mi-mars et mi-mai, cependant cette fois les frontières restent ouvertes.

Royaume-Uni



Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, a dépassé dimanche la barre des 500.000 de cas positifs au nouveau coronavirus, après une augmentation du nombre des contaminations due au rattrapage d'un problème technique. Dans leur dernier bilan délivré dimanche soir, les services sanitaires britanniques ont dénombré 22.961 cas testés positifs au virus dans les dernières 24 heures, un écart de plus de 10.000 cas avec les contaminations journalières de la veille, qui s'élevaient à 12.872.

Ce chiffre tranchait déjà avec ceux du reste de la semaine, situés en moyenne entre 6.000 et 7.000 nouveaux cas chaque jour. Les autorités ont indiqué samedi que ces chiffres exceptionnellement élevés étaient le résultat d'un problème technique, désormais résolu, qui avait retardé la publication d'un certain nombre de cas sur la période du 24 septembre au 1er octobre.

Le programme de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni s'adressera, s'il est possible, en priorité aux plus âgés et aux professions à risque mais pas à toute la population, a indiqué la responsable du dossier auprès du gouvernement britannique. Nommée au printemps par le gouvernement présidente du groupe de travail chargé de la vaccination contre le coronavirus, Kate Bingham a déclaré au Financial Times qu'une vaccination générale de la population "ne se produira pas".

"Nous avons juste besoin de vacciner toutes les personnes à risque", a-t-elle expliqué dans un entretien mis en ligne dimanche soir.



Allemagne



L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures 1.382 nouveaux cas d'infection au coronavirus, franchissant ainsi le cap des 300.000 contaminations, rapporte lundi l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Le nombre de nouvelles contaminations a toutefois fortement diminué par rapport à dimanche où 2.279 nouveaux cas avaient été enregistrés. Ce qui représentait également une diminution par rapport au jour précédent.

Depuis le début de la crise sanitaire, 9.534 personnes sont décédées du coronavirus en Allemagne.

AMÉRIQUE

Le président américain Donald Trump, hopitalisé après avoir contracté le covid-19, a été aperçu en voiture à l'extérieur de l'hôpital dimanche. Il a indiqué dans un message vidéo posté sur Twitter son intention de rendre une visite "surprise" à ses supporters.



OCÉ ANIE

Australie



L'Etat du Victoria, berceau d'une seconde vague de contaminations au Covid-19 en Australie, n'a pour la première fois pas enregistré de nouveau décès lundi. C'est la première fois depuis le 15 septembre que le Victoria n'a pas enregistré de trépas lié au Covid-19, et c'est le 13e jour consécutif avec moins de 20 nouvelles infections quotidiennes. Neuf cas on en effet été recensés lundi.

Cet Etat du sud-est de l'Australie, et en particulier sa capitale Melbourne, a dû réinstaurer un confinement très sévère pour faire face à la seconde vague d'infections. Près de 5 millions d'habitants restent confinés depuis le 2 aout dans cette seconde ville du pays, même si certaines mesures ont récemment été assouplies. Au plus fort de l'épidémie, les cas recensés quotidiennement approchaient 700.

Nouvelle-Zélande

Les restrictions imposées dans la première ville de Nouvelle-Zélande, Auckland, en réponse à l'épidémie de Covid-19 seront levées mercredi, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern. Les 1,6 million de résident d'Auckland avaient dû se soumettre à de nouvelles restrictions début août après le retour de la maladie dans le pays, qui s'était pourtant défait du nouveau virus durant 100 jours.

La Première ministre a toutefois demandé aux Néo-Zélandais de ne pas se baisser la garde et de se faire tester au moindre signe de symptomes, de bien se laver les mains et d'enregistrer leur mouvement.