La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 421.691 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT (13h00, heure belge). Plus de 7.529.910 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.361.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 113.820 décès pour 2.023.347 cas.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 41.279 morts pour 291.409 cas, le Brésil avec 40.919 morts (802.828 cas), l'Italie avec 34.167 morts (236.142 cas), et la France avec 29.346 morts (192.364 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré au total 83.064 cas (7 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.365 guérisons.

L'Europe totalisait vendredi à 13h00 186.453 décès pour 2.355.474 cas, les Etats-Unis et le Canada 121.870 décès (2.120.877 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 74.320 décès (1.520.169 cas), l'Asie 21.805 décès (782.699 cas), le Moyen-Orient 11.208 décès (524.433 cas), l'Afrique 5.904 décès (217.590 cas), et l'Océanie 131 décès (8.671 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

LES DERNIERES NEWS PAR PAYS

Pékin en alerte après l'apparition de trois nouveaux cas

La municipalité de Pékin a fait fermer vendredi deux marchés et reporter la rentrée d'élèves du primaire après l'apparition de trois nouveaux cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, après deux mois sans aucune contamination. La Chine, premier pays touché par le virus fin 2019, est depuis parvenue à freiner considérablement la contagion, tombée ces dernières semaines à une poignée de nouveaux cas chaque jour. Et la majorité concerne des ressortissants chinois rentrés de l'étranger.

Mais la ville de Pékin a fait état jeudi d'un nouveau cas de contamination d'origine inconnue, suivi de deux autres vendredi.

"Pas d'excédent de mortalité" en mai en France

La mortalité a retrouvé au mois de mai les mêmes niveaux que ceux constatés les deux dernières années, selon des chiffres publiés vendredi par l'Institut national français de la statistique (Insee), confirmant la décrue des décès dans les régions les plus touchées par le coronavirus. Depuis le 1er mai, "il n'y a plus d'excédent de mortalité par rapport aux deux années précédentes", a indiqué l'institut dans sa publication hebdomadaire sur la mortalité.

Entre le 1er mai et le 1er juin, 49.178 décès ont ainsi été enregistrés sur le territoire, soit 3% de moins qu'en 2019 et autant qu'en 2018, selon ces chiffres encore provisoires, basés sur les données de l'état-civil qui ne détaillent pas les causes des décès.

Plus de 2.000 nouveaux cas en Iran, nouvel appel à porter le masque

Téhéran a de nouveau exhorté sa population à porter des masques en public alors que plus de 2.000 nouvelles contaminations et 75 décès supplémentaires ont été enregistrés vendredi dans le pays, le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient. "La propagation du (nouveau) coronavirus dans la société a atteint un niveau tel que le port du masque devient nécessaire pour tout le monde", a déclaré Qassem Janbabaï, vice-ministre de la Santé.

"Continuer à négliger les protocoles sanitaires pourrait conduire à de nouvelles vagues d'épidémie", a-t-il ajouté, dans un communiqué publié jeudi soir sur le site du ministère.

La quarantaine au Royaume-Uni attaquée en justice par des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont décidé d'attaquer en justice le gouvernement britannique afin de mettre fin à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni à l'approche de la saison estivale.

Elles estiment vendredi dans un communiqué commun que la quarantaine en place depuis lundi pour au moins trois semaines "va avoir un effet dévastateur sur le tourisme britannique et l'économie, et va détruire des milliers d'emplois".

Les trois compagnies, qui fait rarissime parlent d'une seule voix, ont demandé que l'affaire soit entendue par la justice aussi vite que possible.

La Première dame d'Ukraine testée positive au coronavirus

La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a annoncé vendredi avoir été testée positive au coronavirus, au lendemain de l'annonce d'un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 en Ukraine, sur fond de déconfinement. "Aujourd'hui, j'ai reçu un test de dépistage positif", a écrit Mme Zelenska sur sa page Facebook, tout en précisant que son mari, le président Volodymyr Zelensky, et leurs deux enfants avaient été testés négatifs.

Elle a dit se sentir "bien" et être soignée à domicile en s'isolant de sa famille.

La Norvège va ouvrir, sous conditions, ses frontières à tous les pays nordiques

La Norvège va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède, où l'épidémie de nouveau coronavirus reste vive, a annoncé le gouvernement norvégien vendredi. Si Oslo avait déjà prévu d'autoriser les voyages avec le Danemark à compter du 15 juin, cette mesure va aussi s'étendre à la Finlande, l'Islande et la Suède "mais cela ne concerne que les régions où le niveau d'épidémie est acceptable", a déclaré la Première ministre Erna Solberg lors d'une conférence de presse.

En pratique, au regard des critères quantitatifs et qualitatifs retenus, seule l'île suédoise de Gotland (sud-est, située en mer Baltique) sera dans un premier temps ouverte aux voyages d'agrément, sans obligation de quarantaine.