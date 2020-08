La pandémie a fait plus de 202.000 morts dans la même région, où le Brésil, qui compte 210 millions d'habitants, reste le pays le plus durement frappé avec près de 95.000 morts.

La course aux vaccins continue mais il n'existe pas pour l'heure de solution miracle contre le Covid-19, a averti lundi l'OMS, alors que la pandémie continue à s'accélérer dans le monde et pousse certaines villes comme Melbourne, en Australie, à refermer les portes des commerces.

A ce jour, plus de 18 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le virus et plus de 680.000 en sont mortes, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

En sinistre position de tête, les Etats-Unis comptent 154.834 morts dont 515 en 24 heures, suivis du Brésil (94.665 morts), du Mexique (47.746 décès) et du Royaume-Uni (46.193 morts).

Etats-Unis

Plus de 46.000 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées lundi sur le sol américain lors des dernières 24 heures, selon le comptage à 20H30 de l'université Johns Hopkins, dont les bilans font référence. Cela porte à 4,7 millions le nombre de cas enregistrés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie, qui y a fait plus de 155.000 morts. La première puissance économique mondiale a déploré 532 nouveaux décès au cours de cette journée.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que le virus "reculait" dans certains foyers du Sud et de l'Ouest du pays, disant voir des signes "très encourageants".

La veille, la conseillère spécialisée auprès de la Maison Blanche Deborah Birx avait pourtant estimé que les Etats-Unis étaient entrés dans une "nouvelle phase" de l'épidémie de coronavirus, désormais très largement répandue sur le territoire américain, y compris dans les zones plus rurales.

Bolivie

Le ministre bolivien de l'Energie et des mines, Rodrigo Guzmán, est le dixième membre du gouvernement de la présidente intérimaire Jeanine Anez, à être déclaré positif au Covid-19, a indiqué la Paz dimanche. Son état de santé est stable et il a été placé en isolement, a précisé le ministère de l'Energie. Le ministre de la Présidence, Yerko Núñez, a été le premier ministre à être contaminé par le coronavirus début juillet.

Depuis, le gouvernement bolivien a connu une véritable hécatombe avec neuf autres ministres déclarés positifs, dont celui des Affaires étrangères, de la Santé, de l'Economie ou des Hydrocarbures. Certains ont depuis repris le travail tandis que les autres sont toujours en quarantaine.

La présidente par intérim a également été testée positive au Covid-19 le 9 juillet, bien que ne présentant elle-même aucun symptôme. Elle est la deuxième dirigeante d'un pays d'Amérique latine à être contaminée après le président brésilien Jair Bolsonaro.

Philippines

Des millions de Philippins ont renoué mardi avec le reconfinement face à une aggravation de l'épidémie de Covid-19, dont la progression semble inexorable, en particulier en Amérique du Sud et aux Caraïbes, où le nombre de cas dépasse désormais les cinq millions.

Plus de 27 millions de personnes, soit environ le quart de la population des Philippines, sont de nouveau contraintes de rester chez elles, après le cri d'alarme des associations de médecins, qui ont averti que le pays était en train de perdre la bataille contre le Covid-19.

Depuis le début du mois de juin, alors que la plus grande partie du pays était sortie du confinement, les infections ont quintuplé, dépassant la barre des 100.000 cas.

"Nous n'avons pas été à la hauteur. Personne ne s'attendait à cela", a reconnu le président Rodrigo Duterte.

Australie

L'inquiétude grandit aussi en Océanie où de multiples restrictions ont été remises en place en Australie, face à la progression de la maladie. A partir de mercredi minuit, tous les commerces non essentiels seront fermés à Melbourne, ainsi que les administrations, une mesure qui s'ajoute au couvre-feu nocturne imposé depuis dimanche soir aux résidents de la ville.