La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 774.832 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Plus de 21.936.820 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 171.679 décès pour 5.480.487 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil avec 109.888 morts, le Mexique (57.023), l'Inde (51.797) et le Royaume-Uni (41.369).

Argentine

L'Argentine a dépassé mardi le seuil des 300.000 contaminations au coronavirus et a enregistré 235 nouveaux décès en 24 heures, un de ses bilans quotidiens les plus élevés, a annoncé le ministère de la Santé. Les autorités ont fait état mardi de 6.840 nouvelles contaminations au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le total des cas confirmés à 305.953. Et les 235 nouveaux décès enregistrés portent le bilan des morts à 6.048.

Selon les données officielles, 223.531 personnes infectées en Argentine ont guéri du Covid-19.

Le taux de mortalité actuel de l'Argentine, qui compte 44 millions d'habitants, est selon les chiffres du ministère de la Santé de 115 décès pour un million d'habitants, le plus bas de la région après l'Uruguay et le Paraguay.

Lundi s'est tenu à Buenos Aires un rassemblement soutenu par l'opposition pour protester contre les mesures de confinement et d'isolement social, considérées par les manifestants comme portant atteinte à la liberté des citoyens.

Le confinement, qui a été très assoupli dans la zone métropolitaine de Buenos Aires mais reste plus strict dans plusieurs provinces, doit durer jusqu'au 30 août

Corée du Sud

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont signalé 297 nouveaux cas de coronavirus mercredi, soit la plus forte augmentation depuis le début du mois de mars, rapporte l'agence de presse Yonhap.

Ces derniers jours, le nombre d'infections en Corée du Sud augmente rapidement. En une semaine, près de 1.300 nouveaux cas ont été signalés. Au total, plus de 16.000 Sud-Coréens ont été infectés par le coronavirus, tandis que 300 autres en sont morts.

Parmi les nouvelles infections, 283 ont été transmises localement. Plus de la moitié ont été enregistrées dans la capitale Séoul, et 94 autres dans la province voisine de Gyeonggi.

Le bilan de mercredi est le plus élevé depuis le 8 mars. À l'époque, 367 nouvelles infections avaient été recensées en Corée du Sud.

La Corée du Sud, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à aux tests et au traçage des contacts des personnes infectées, interdit les grands rassemblements et ordonne la fermeture des boîtes de nuit, des musées ainsi que de certains restaurants à Séoul et dans sa région en raison d'une hausse des cas de coronavirus.

La Corée du sud renforce les contrôles

Reconfinement au Liban

Les autorités libanaises ont décrété un reconfinement d'une durée de plus de deux semaines à partir de vendredi après une forte hausse des contaminations au nouveau coronavirus.

Un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales sera également imposé, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur alors que le pays a recensé officiellement jusqu'à présent un total de 9.758 cas, dont 107 décès.

Masques en entreprise en France

Le port du masque sera "systématisé" dans les entreprises françaises d'ici à la fin août, y compris dans les open space, a annoncé le gouvernement, rejoignant les appels récents émis par plusieurs infectiologues.

Le protocole actuel impose le masque en entreprise en France uniquement quand la distanciation d'un mètre n'est pas respectée.

Un vaccin "prometteur" et obligatoire ?

L'Australie s'est assurée d'obtenir un vaccin "prometteur" grâce à un accord passé avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca qui est en plein développement de produit. L'Australie fabriquera le vaccin et l'injectera gratuitement à sa population, assure son Premier ministre.

Le pays a lancé mercredi le débat sur la nécessité pour les pays de rendre obligatoire le futur vaccin contre le coronavirus, alors que des contaminations repartent à la hausse et que les restrictions se multiplient dans le monde. "Il y a toujours des exemptions à la vaccination, pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison à la radio 3AW de Melbourne. Se faire vacciner devrait "être obligatoire", a-t-il estimé.

Devançant les critiques des mouvements anti-vaccin, M. Morrison a affirmé que les enjeux étaient trop grands pour permettre à la maladie de continuer à se propager librement. "Nous parlons d'une pandémie qui a détruit l'économie mondiale et provoqué des centaines de milliers de morts dans le monde", a-t-il dit.

L'Iran prévoit de son côté d'acheter le premier vaccin mis au point par la Russie contre le coronavirus, sous réserve de l'approbation de l'OMS.

Et un vaccin chinois sera bientôt testé au Pakistan et en Arabie Saoudite pour sa troisième phase d'essais cliniques (sur un grand échantillon d'humains). Développé par le laboratoire chinois CanSinoBio et l'Institut chinois de biotechnologie de Pékin, il a déjà été testé en Chine, en Russie, au Chili et en Argentine.