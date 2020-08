Plus de 24.795.760 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 15.976.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de vendredi, 5.751 nouveaux décès et 287.081 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.177 nouveaux morts, l'Inde (1.021) et le Brésil (855).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 181.779 décès pour 5.918.381 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.118.367 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 119.504 morts pour 3.804.803 cas, le Mexique avec 63.164 morts (585.738 cas), l'Inde avec 62.550 morts (3.463.972 cas), et le Royaume-Uni avec 41.486 morts (331.644 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 86 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (62), le Royaume-Uni (61), et l'Italie (59).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.022 cas (9 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634 décès et 80.126 guérisons.

L'Amérique Latine et les Caraïbes totalisaient samedi à 11h00 GMT 271.686 décès pour 7.137.854 cas, l'Europe 214.884 décès (3.898.042 cas), les Etats-Unis et le Canada 190.924 décès (6.045.739 cas), l'Asie 95.137 décès (4.979.953 cas), le Moyen-Orient 35.902 décès (1.474.828 cas), l'Afrique 29.097 décès (1.230.662 cas), et l'Océanie 641 décès (28.690 cas).

La Hongrie referme ses frontières

La Hongrie va interdire l'accès à son territoire aux non-résidents pour faire face à la hausse des contaminations.

"À partir du 1er septembre, les citoyens étrangers ne seront plus autorisés à entrer sur le territoire de la Hongrie", a déclaré le chef du Bureau du Premier ministre Gergely Gulyás.

"Les citoyens hongrois qui reviennent de l'étranger doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours ou doivent présenter deux tests négatifs", a-t-il ajouté.

De son côté, la Grèce a annoncé une prolongation jusqu'au 15 septembre du confinement imposé aux migrants dans les camps aux portes d'entrée de l'Europe, sur les îles et à la frontière terrestre, qui connaît une résurgence des cas de Covid-19. Et le Canada prolongera jusqu'au 30 septembre la fermeture de ses frontières internationales aux étrangers, à l'exception de certains Américains, pour éviter la propagation du virus.

Port du masque généralisé en Europe

En France, les autorités ont annoncé une dynamique de progression des contaminations "exponentielle" avec plus de 7.000 nouveaux cas en 24 heures (contre 6.111 jeudi et 5.429 mercredi). Depuis vendredi matin, le port du masque est obligatoire partout dans Paris et sa proche banlieue, sous peine d'une amende de 135 euros.

Un total de 21 départements sur les 96 que compte la France métropolitaine sont classés en "zone rouge", dont celui des Alpes-Maritimes (sud-est) où doivent avoir lieu les deux premières étapes du Tour de France cycliste qui commence samedi.

Le départ à Nice se déroulera en "quasi huis clos", ont décidé les autorités, et le long du parcours dans cette ville et dans son arrière-pays montagneux, le port du masque sera obligatoire.

L'Allemagne, elle, va faire passer à au moins 50 euros les amendes pour non-port du masque et renforcer les contrôles afin de s'assurer du respect des périodes de quarantaine.

Mais la ville de Berlin a essuyé un camouflet : la justice a levé une interdiction décrétée par la municipalité de la capitale allemande concernant une manifestation d'opposants au port du masque et aux mesures contre le Covid-19 prévue samedi et largement soutenue par l'extrême droite.

Plusieurs milliers de manifestants sont ainsi attendus, dans un contexte de reprise de l'épidémie dans le pays, qui recense en moyenne quelque 1.500 nouveaux cas déclarés par jour. Vendredi soir, quelque 1.500 manifestants se sont déjà réunis pacifiquement devant la porte de Brandebourg.

Une manifestation d'opposants au port du masque et à la vaccination est également prévue samedi à Zurich.

Canada

Le Canada va prolonger jusqu'au 30 septembre la fermeture de ses frontières internationales aux étrangers, à l'exception notamment de certains Américains, afin d'éviter la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement. "Les citoyen(ne)s canadien(ne)s et les résident(e)s permanent(e)s qui rentrent au Canada continueront d'être soumis(e)s à des mesures de quarantaine", a précisé le ministre de la Sécurité publique Bill Blair sur Twitter.

Depuis mars dernier, les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient Canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les ressortissants étrangers qui présentent des symptômes du Covid-19 se voient quant à eux interdire l'entrée au Canada.

Depuis début juin, les ressortissants étrangers peuvent rejoindre leur famille vivant au Canada, s'ils sont des conjoints, des enfants, des parents ou des tuteurs légaux de citoyens canadiens.

De son côté, la frontière du Canada avec les Etats-Unis reste fermée jusqu'au 21 septembre, dans le cadre d'un accord bilatéral séparé avec Washington. Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels.

Cette fermeture de la plus longue frontière terrestre au monde a été décidée en mars et elle est renouvelée tous les mois depuis.

Vendredi, le Canada recensait plus de 127.000 cas de coronavirus et près de 9.140 décès