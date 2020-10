Etats-Unis: record de contaminations à Elections J-4

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi plus de 94.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'université Johns Hopkins.

A quelques jours de l'élection présidentielle, le pays, qui connaît une recrudescence de l'épidémie depuis le début de l'automne, a enregistré 94.125 nouveaux cas à 20H30 (00H30 GMT), selon un relevé effectué par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Les Etats-Unis ont aussi enregistré 919 décès supplémentaires, portant le bilan des morts de cette maladie à 229.544.

Le président Donald Trump a de nouveau minimisé la gravité du Covid-19, dont il s'est lui-même remis.

"Nous voulons juste un retour à la normale", a-t-il dit vendredi. "Si vous l'attrapez, vous irez mieux, et ensuite vous serez immunisés", a-t-il affirmé.

De son côté le Canada a annoncé une nouvelle prolongation, jusqu'à fin novembre, de la fermeture de ses frontières aux étrangers dont la présence n'est pas jugée essentielle.

400.000 décès en Amérique latine et Caraïbes

L'Amérique latine et les Caraïbes, région du monde comptant le plus de cas de Covid-19, a dépassé vendredi le seuil des 400.000 morts du coronavirus, selon un décompte établi par l'AFP.

La région latino-américaine et caribéenne comptait 400.524 morts vendredi à 02H00 GMT, Brésil en tête avec 159.477 décès depuis le début de l'épidémie.

Le Pérou a lui franchi le seuil des 900.000 cas de coronavirus.

Europe: plus de dix millions de cas

Plus de dix millions de cas ont été recensés en Europe depuis l'apparition de la maladie dans la région en début d'année, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi.

Les 52 pays de la région constituent la troisième zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (11,3 millions de cas) et l'Asie (10,5).

Pour le nombre des décès, l'Europe est deuxième avec près de 275.000 morts, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (plus de 400.000) et devant les Etats-Unis et le Canada (239.000).

La France au ralenti, affrontements à Barcelone

La France a vécu un vendredi au ralenti avec l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement, même si ses modalités sont nettement moins drastiques que celles du précédent, au printemps.

Ecoles, collèges et lycées rouvriront lundi après les vacances de la Toussaint, on pourra rendre visite aux résidents des maisons de retraite et le travail pourra continuer, à distance dès que cela est possible.

A Barcelone (Espagne) des affrontements ont éclaté vendredi entre des manifestants et la police, lors d'un rassemblement de centaines de personnes contre des restrictions de circulation.

Quelque 700 personnes ont participé à ce rassemblement contre ces mesures, qui comprennent notamment un couvre-feu à partir de 22H00 et une interdiction de quitter la ville pour le long week-end de la Toussaint.

Angleterre: vers un reconfinement ?

Selon l'édition du Times datée de samedi, le Premier ministre Boris Johnson va annoncer lundi un reconfinement à partir de mercredi et jusqu'au 1er décembre. Les commerces non essentiels fermeront mais les crèches, les écoles et les universités resteront ouvertes, selon le quotidien.

Réunion d'experts sur l'origine du virus

La mission internationale chargée de déterminer l'origine du coronavirus s'est réunie pour la première fois, mais de façon virtuelle, avec les experts chinois, a indiqué le chef de l'Organisation mondiale de la santé.

L'UE veut réformer l'OMS

Les Etats membres de l'UE se sont accordés pour demander une réforme en profondeur de l'OMS, visant à la rendre "plus puissante" et à ce qu'elle puisse mener des enquêtes "indépendantes".

Transmission à l'intérieur d'une famille

Les gens qui contractent le Covid-19 infectent environ la moitié des membres de leur famille qui habitent avec eux, et les adultes semblent plus contagieux que les enfants, selon une étude des autorités sanitaires américaines.

Une variante du coronavirus

Des chercheurs ont apporté un nouvel éclairage sur la propagation de l'épidémie en décrivant l'émergence d'une variante du coronavirus SARS-CoV-2, détectée pour la première fois en Espagne et aux Pays-Bas cet été, avant de se répandre dans toute l'Europe ces derniers mois.