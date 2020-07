Le point sur la pandémie dans le monde.

La pandémie a fait au moins 569.879 morts dans le monde pour environ 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 135.400 décès. Suivent le Brésil avec 72.100 morts, le Royaume-Uni (44.830), le Mexique (35.006) et l'Italie (34.967).

La région Amérique latine et Caraïbes est devenue lundi la deuxième région la plus touchée au monde par la pandémie du nouveau coronavirus en nombre de morts, avec quelque 145.000 décès officiellement recensés, devant l'Amérique du Nord et derrière l'Europe.

Etats-Unis

Le gouverneur de Californie a ordonné lundi un retour à certaines restrictions face à la pandémie de Covid-19, dont la fermeture de salles de restaurant, de coiffeurs et de lieux de culte.

La Californie avait été le premier Etat à imposer un confinement général en mars dernier mais le nombre de cas continue d'exploser depuis plusieurs semaines et s'établit à près de 330.000, dont plus de 7.000 morts. Pour endiguer le phénomène, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé lundi la fermeture des salles de restaurant et cinémas dans tout l'Etat, et d'une série de commerces et services (coiffeurs, salles de sports, lieux de culte, etc.) dans une trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.

La ville américaine de New York, épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux USA il y a à peine quelque mois, n'a recensé pour la première fois aucun décès dû au coronavirus, quatre mois après le début de la propagation du virus. Les médias américains citent les chiffres du département de la Santé de la ville. Le premier décès associé au Covid-19 remonte au 11 mars et depuis le 13 mars, des nouvelles infections ont été recensées tous les jours à New York. Le record de décès dû à la maladie dans la ville a été franchi le 9 avril, avec 799 trépas.

Dans la capitale Washington, aucun décès dû au Covid-19 n'a été recensé lors de trois deniers jours. Mais ailleurs aux USA, l'épidémie bat encore son plein. La Floride a battu un nouveau record d'infection un jour avec plus de 15.000 nouveaux diagnostics.

Canada

Province canadienne la plus touchée par le coronavirus, le Québec va rendre obligatoire, à partir de samedi, le port du masque dans tous les lieux publics fermés. Le Québec, qui compte plus de la moitié des quelque 108.000 cas enregistrés au Canada et près des deux tiers des 8.800 décès, devient ainsi la première province du pays à imposer une telle mesure.

Hong-Kong

Face à la recrudescence des cas à Hong Kong, les autorités du territoire ont décidé d'imposer de nouvelles mesures dont l'interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes et l'obligation de porter un masque dans les transports publics. Les bars, les salles de sport et de karaoké, les salons de beauté et les boîtes de nuit, parmi d'autres commerces, devront fermer.

Espagne

Le reconfinement d'une zone de Catalogne (Espagne) pour freiner la propagation du coronavirus, fait l'objet d'un bras de fer, les autorités régionales étant résolues à l'appliquer malgré la suspension de la mesure par la justice. Face à la hausse du nombre de cas de Covid-19, le gouvernement régional de Catalogne (nord-est) avait décidé le confinement des habitants de Lérida et des communes environnantes. Mais le Tribunal supérieur de Catalogne s'y est opposé, considérant la mesure "contraire au droit".

Mexique

Le Mexique est devenu dimanche le quatrième pays comptant le plus de décès du Covid-19, devant l'Italie, selon un bilan établi par l'AFP d'après des sources gouvernementales.

"Il y a au Mexique 299.750 cas de contamination confirmés et 35.006 décès", ont indiqué les autorités sanitaires mexicaines sur Twitter. L'Italie recense dimache 34.954 décès des suites du coronavirus.

Australie

Les habitants de Sydney ont été priés de limiter lundi les soirées festives après l'apparition d'un nouveau foyer épidémique dans un pub de la ville, au moment où Melbourne connait une résurgence des cas de nouveau coronavirus. Trois pubs de Sydney et ses environs ont été fermés pour ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale ou en raison de leur lien avec des contaminations. Ce nouveau foyer épidémique est apparu alors que les cinq millions d'habitants de Melbourne ont à nouveau été confinés jeudi pour six semaines. Les frontières de l'Etat de Victoria, où se situe la deuxième plus grande ville du pays, ont également été fermées afin de tenter de contenir la propagation du virus.

Les autorités ont recensé lundi 177 nouvelles contaminations à Melbourne et dans ses environs, après une semaine de nombres quotidiens de nouveaux cas à trois chiffres.

Lundi, Tony Cooke, le commissaire adjoint de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud dont Sydney est la capitale, s'en est pris au "comportement stupide des personnes lors des soirées dansantes", après la diffusion par des médias d'images de grandes soirées privées organisées dans les banlieues aisées de l'Est de Sydney.

Les habitants de la plus grande ville d'Australie ont le droit d'accueillir au maximum 20 personnes chez eux alors que les mesures de restrictions ont été progressivement assouplies ces dernières semaines. Au moins 21 infections ont un lien avec un foyer épidémique situé dans un hôtel de Sydney où se situe un pub prisé. Les autorités s'inquiètent d'une éventuelle propagation du virus à travers la Nouvelle-Galles du Sud. Une dizaine de militaires qui avaient fréquenté ce pub alors qu'ils étaient sur le point d'être déployés dans le cadre d'une mission de lutte contre le virus étaient lundi placés à l'isolement dans une base de l'armée située dans une région rurale de cet Etat.

Le ministre de la Police de l'État, David Elliott, a averti que si la situation n'était pas maîtrisée, les pubs pourraient être à nouveau fermés. L'Australie a enregistré à ce jour un peu moins de 10.000 cas de coronavirus et 108 décès. Au cours des dernières semaines, la plupart des États et Territoires de l'Australie ont recensé peu ou pas de nouveaux cas, permettant un assouplissement des restrictions, notamment pour les déplacements et les rassemblements.