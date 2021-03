Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Homologation en Russie du premier vaccin anti-Covid pour animaux

La Russie a annoncé mercredi l'homologation du premier vaccin au monde contre le coronavirus à destination des animaux, Carnivac-Cov, vantant un taux d'efficacité de 100% et annonçant une production de masse dès avril.

"Les essais cliniques de Carnivac-Cov, débutés en octobre de l'année dernière (...) permettent de conclure à l'innocuité du vaccin et à sa grande efficacité puisque 100% des animaux testés ont développé des anticorps", a indiqué dans un communiqué le directeur adjoint de l'agence vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor, Konstantin Savenkov.

Les animaux testés étaient des chats, des chiens, des renards roux et polaires et des visons. Rosselkhoznadzor précise que le vaccin est uniquement à destination des animaux carnivores.

Selon M. Savenkov, la "production de masse" du vaccin débutera dès avril.

Anne Hidalgo demande la fermeture des écoles à Paris

La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire "très grave" et de la "désorganisation très grande" dans les établissements. "Il y a besoin de prendre une mesure qui freine", a-t-elle estimé sur BFMTV et RMC, à deux semaines et demie des vacances scolaires en Ile-de-France. "Je pense que les écoles doivent être fermées car c'est une désorganisation très grande aujourd'hui", a-t-elle fait valoir en indiquant qu'"environ 20.000 élèves" ne sont aujourd'hui "pas en classe soit parce qu'ils sont malades, soit parce que les classes sont fermées", celles-ci étant au nombre de 850.

Emmanuel Macron va faire une allocution télévisée ce mercredi à 20h pour annoncer de nouvelles mesures.

Une ville chinoise à la frontière birmane en quarantaine

La ville chinoise de Ruili, à la frontière de la Birmanie, a été placée en quarantaine après la détection de six cas de Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités. Ce foyer dans la province du Yunnan (sud-ouest) est le plus gros cas de contagion dont font état les autorités en Chine depuis près de deux mois.

La ville de 210.000 habitants a également signalé trois cas de contamination asymptomatiques chez des ressortissants birmans, selon les autorités sanitaires provinciales.

Les frontières chinoises sont fermées depuis un an. Ruili était avant les restrictions liées à l'épidémie un point de passage important avec la ville de Muse, de l'autre côté de la frontière.

Les autorités ont averti qu'elles "réprimeraient sévèrement les passages clandestins de la frontière" ainsi que les réseaux de passeurs et les personnes qui hébergent des clandestins. Elles n'ont toutefois pas lié spécifiquement les cas de Covid à d'éventuels transfuges birmans.

Le Yémen reçoit un premier lot de vaccins

Le Yémen, pays en guerre et théâtre d'une catastrophe humanitaire d'ampleur, a reçu un premier lot de 360.000 doses du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, par le biais du mécanisme Covax, a annoncé mercredi l'agence des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Cette cargaison est arrivée à Aden (sud), capitale provisoire du gouvernement reconnu par la communauté internationale, et fait partie du programme de "1,9 million de doses que le Yémen devrait recevoir en 2021", a indiqué l'Unicef dans un communiqué.

L'annonce intervient quelques jours après un cri d'alarme lancé par Médecins sans frontières (MSF) sur une propagation rapide de la maladie dans le pays.

L'Australie très en retard sur ses objectifs initiaux de vaccination

L'Australie est très en retard sur ses objectifs de vaccination, a reconnu mercredi le Premier ministre Scott Morrison, attribuant en partie cette déconvenue à des restrictions à l'exportation imposées par l'Union européenne. Profitant de son isolement géographique, l'immense île-continent a été relativement efficace pour combattre la propagation de la pandémie. Mais elle fait partie des pays développés qui, à ce stade, ont le moins vacciné.

Seules 670.000 doses ont été administrées, selon les statistiques officielles, alors que le gouvernement s'était fixé un objectif de quatre millions de doses à la fin mars.

M. Morrison a expliqué que cet objectif avait été fixé il y a plusieurs mois, et que le fait que des doses ne soient pas parties d'Europe "pesait nécessairement sur les résultats préliminaires".

Fin février, Rome avait bloqué l'exportation vers l'Australie de 250.700 doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca produites sur le sol européen en raison d'une pénurie, des retards d'approvisionnement, et du fait que l'Australie n'était pas considérée comme un pays vulnérable.