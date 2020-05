La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 307.321 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 13h00 (11h00 GMT).

Plus de 4.549.100 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.602.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 87.568 décès pour 1.443.397 cas. Au moins 250.747 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (lire ci-dessous), l'Italie avec 31.610 morts (223.885 cas), l'Espagne avec 27.563 morts (230.698 cas), et la France avec 27.625 morts.

France

La France a enregistré 96 nouveaux décès en 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, avec 27.625 décès au total depuis le 1er mars, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la Direction générale de la Santé samedi soir.

Si la pression sur les services de réanimation continue de se réduire avec 71 malades de Covid-19 en moins par rapport à hier, 46 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation en 24 heures contre 38 il y a une semaine, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Italie

L'Italie a enregistré au cours des dernières 24 heures, 153 décès de personnes victimes du Covid-19. Il s'agit du chiffre le faible depuis le 9 mars dernier, ont indiqué samedi les autorités italiennes. Le nombre total de victimes de la pandémie y atteint le chiffre de 31.763. Ce pays de 60 millions d'habitants est seulement dépassé sur ce plan par les Etats-Unis et la Grande Bretagne.

Les chiffres en Italie suivent une courbe descendante, ce qui diminue la pression sur le secteur des soins. On dénombrait samedi 775 patients en soins intensifs, contre 808, vendredi.

Le nombre de cas nouvellement contaminés s'élevait samedi à 875, soit davantage qu'au cours des derniers jours. On a comptabilisé jusqu'ici 224.760 cas positifs de Covid-19 dans ce pays, ce qui place l'Italie à la cinquième place, à l'échelle mondiale.

Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, 468 personnes sont décédées ces 24 dernières heures après avoir été infectées au coronavirus, portant le nombre total de victimes à 34.466, a indiqué samedi le ministère britannique de la Santé publique. Toujours sur ces 24 heures passées, 3.450 nouvelles contaminations ont été détectées, pour un total de cas confirmés s'élevant à 240.000.

Iran

Téhéran a annoncé samedi 35 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus, soit le bilan quotidien le plus bas depuis le 7 mars, et prévoit un nouvel assouplissement des mesures contre la propagation du virus. "En dépit de la perte malheureuse de 35 de nos compatriotes au cours des dernières 24 heures, ce chiffre est le plus bas (enregistré) depuis les 70 derniers jours", a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, lors de son point de presse quotidien.

Etats-Unis

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé samedi un nouveau kit de prélèvement d'un échantillon nasal dans le but de dépister le nouveau coronavirus, augmentant la panoplie disponible dans un pays qui cherche à accélérer le dépistage de sa population.

Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi vouloir prolonger l'état d'urgence, qui devait prendre fin le 24 mai, pendant "environ un mois" jusqu'à la fin du processus de déconfinement. "Cela devrait être le dernier état d'urgence et durer jusqu'à la fin du déconfinement", a-t-il déclaré durant une allocution télévisée.

Russie

La Russie a enregistré samedi un taux record de décès dus au nouveau coronavirus en 24 heures, mais le nombre de nouveaux cas de contamination est descendu à son niveau le plus bas depuis deux semaines. La Russie se situe au deuxième rang mondial, après les Etats-Unis, avec 272.043 cas recensés, dont 9.200 nouveaux cas annoncés samedi. Ce chiffre est le plus bas depuis le 2 mai.

Le pays a connu 119 décès au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé enregistré jusqu'ici en Russie. Des critiques ont mis en doute la réalité du taux de mortalité officiel, accusant la Russie de sciemment sous-évaluer le nombre des morts du Covid-19. Le nombre de décès comptabilisés officiellement est de 2.537, inférieur à d'autres pays qui affichent moins de contaminations.

Inde

Le nombre d'infections au coronavirus confirmées en Inde approche les 86.000, a annoncé samedi le gouvernement indien. Il y aurait à présent plus de cas identifiés en Inde qu'en Chine, pays voisin où l'épidémie a commencé fin de l'année dernière, si l'on en croit les chiffres transmis officiellement. L'Inde compte désormais 85.940 infections liées au coronavirus. Les mesures de confinement y sont levées progressivement en vue d'une reprise des activités économiques. Le nombre de décès est cependant moins important en Inde qu'en Chine (2.753 morts contre 4.637, d'après les chiffres de l'université américaine Johns Hopkins). La Chine fait, quant à elle, état de 84.038 infections à ce jour.