AMERIQUE

Argentine:

L'Argentine a enregistré lundi 14.014 nouvelles contaminations au Covid-19, un plus haut depuis fin octobre, tandis qu'un rapport officiel a confirmé la circulation communautaire des variants brésilien et californien. Le pays sud-américain de 44 millions d'habitants a recensé 2.322.594 cas et 55.611 décès dus au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 163 ont été signalés au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires.

Le taux d'occupation des services de soins intensifs a atteint 55,6% à l'échelle nationale et est passé à 60,3% dans la capitale Buenos Aires et sa périphérie, où vivent quelque 15 millions de personnes.

Un rapport épidémiologique a confirmé lundi la circulation des variants identifiés à Manaus et Rio de Janeiro au Brésil et en Californie aux USA, qui viennent s'ajouter au variant britannique.

A la veille de la semaine de Pâques, l'Argentine a renforcé les contrôles sanitaires et maintient ses frontières terrestres fermées. Elle a également suspendu les vols en provenance du Chili, du Mexique et du Brésil.

Les vols en provenance du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord étaient déjà suspendus.

L'Argentine, qui a commencé à vacciner sa population le 29 décembre, a vacciné environ 3 millions de personnes avec la première dose et environ 600.000 avec la seconde.

EUROPE

Roumanie:

Des milliers de personnes ont manifesté en Roumanie lundi soir contre les mesures de précautions prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Les manifestations ont eu lieu dans la capitale Bucarest mais aussi dans 17 autres villes. Les participants répondaient à l'appel du parti ultra-nationaliste Alliance pour l'unité des Roumains, qui a fait son entrée au parlement en décembre 2020.

Les slogans populaires lors des manifestations faisaient référence à la "dictature médicale".

A Bucarest, les protestataires se sont réunis sur la place faisant face au gouvernement et ont allumé des feux d'artifice.

En Roumanie, le taux d'incidence calculé sur 14 jours des nouvelles infections lors de la 3e vague de la pandémie est de 363.68 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Après un court répit en février, les soins intensifs ?uvrent à pleine capacité. Les restrictions et couvre-feux sont instaurés localement selon les taux d'infections.