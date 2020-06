Toutes les dernières informations concernant le coronavirus dans le monde.

ASIE

Chine

Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus d'un millier de vols après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, ont annoncé les médias officiels. A 9h10 locales (1h10 GMT), 1.255 vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Pékin avaient été supprimés, soit 70% de ceux initialement prévus, ont indiqué le Quotidien du Peuple et le China Daily.

Pékin a exhorté mardi ses 21 millions d'habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de la ville et ordonné une nouvelle fermeture des écoles après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise.

Plusieurs villes et provinces imposent désormais une quarantaine à l'arrivée aux voyageurs en provenance de la capitale chinoise. Les usagers du train qui ont réservé des billets au départ ou pour Pékin peuvent se les faire rembourser sans frais, a par ailleurs indiqué le Quotidien du Peuple.

La découverte en cinq jours de plus de cent malades, liés à un marché de la ville, a constitué un choc pour les Pékinois. Car la Chine avait largement endigué le coronavirus à force de quarantaines et de dépistages.

Selon la mairie, la capitale chinoise a enregistré mercredi 31 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit un chiffre globalement stable pour le quatrième jour consécutif.

Auparavant, Pékin n'avait plus découvert aucune contamination depuis deux mois et la vie avait repris un cours quasi normal. Mais la crainte d'une deuxième vague épidémique à Pékin a poussé les autorités locales à agir. La mairie a ainsi lancé une campagne de dépistage massive et a confiné des zones résidentielles.

La mairie a également annoncé mardi une nouvelle fermeture de toutes les écoles. Les universités doivent quant à elles suspendre le retour des étudiants dans les salles de classe.

Le bilan humain de l'épidémie de coronavirus en Inde s'est alourdi de 2.000 morts en un jour, portant le total à 11.903 décès dans le géant d'Asie du Sud, selon les nouveaux chiffres officiels mercredi.

Cette hausse est partiellement due à la révision des chiffres à Bombay, ville la plus touchée, qui a ajouté 832 morts au bilan quotidien en raison de "failles" dans le comptage des victimes. La capitale New Delhi, où la situation sanitaire se dégrade, a pour sa part enregistré 400 décès en 24h.

La veille, le bilan officiel des morts du virus était en Inde de 9.900. Ce comptage est jugé sous-évalué mais reste encore loin des lourds bilans humains des nations d'Europe occidentale ou des États-Unis.

Confronté à une économie exsangue, le Premier ministre Narendra Modi a largement levé au début du mois le confinement draconien imposé fin mars au 1,3 milliard d'Indiens pour freiner la propagation de la maladie Covid-19. Certaines restrictions restent toujours en place.

Mais le déconfinement s'effectue alors que l'épidémie ne montre toujours pas de signes de reflux en Inde, qui enregistre désormais environ 11.000 nouveaux cas confirmés par jour et en a pour le moment recensé au total quelque 354.065.

Face à la virulence de la crise sanitaire, le Tamil Nadu (sud), l'un des États les plus meurtris avec Delhi et le Maharashtra, a ordonné le reconfinement de l'agglomération de sa capitale régionale Chennai pendant la deuxième quinzaine de juin.

Les experts estiment que le pic de l'épidémie ne sera pas atteint avant plusieurs semaines en Inde, où le système de santé est déjà débordé par l'afflux de malades du virus.

AMERIQUE

Brésil

Le Brésil a enregistré mardi 34.918 nouveaux cas de Covid-19, un record de contamination en 24 heures, accompagné de 1.282 décès pour la même journée, a rapporté le ministère de la Santé. Le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis en termes d'infections et de décès, compte désormais 923.000 cas de nouveau coronavirus pour 45.241 morts.

Des épidémiologistes estiment que les chiffres pourraient être bien plus élevés en réalité, la population ayant encore peu de tests à sa disposition.

L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour les Amériques, a de nouveau exprimé sa préoccupation au sujet de la situation dans ce pays de 212 millions d'habitants.

"Le Brésil compte 23% de tous les cas et 21% de tous les décès dans notre région (des Amériques). Et nous ne voyons pas de ralentissement de la contamination. Il en va de même dans presque tous les pays d'Amérique latine et certains dans les Caraïbes sont en augmentation ", a déclaré Carissa Etienne, directrice de l'OPS, lors d'une conférence de presse à Washington.

Le Brésil a eu du mal à établir une stratégie pour lutter contre le virus. Le président Jair Bolsonaro, qui a comparé le virus à une "petite grippe", a rejeté les mesures de confinement mises en oeuvre par les autorités étatiques et locales.

Le leader d'extrême droite soutient que l'incidence économique de telles mesures peut être pire que le virus et a vanté des médicaments comme la chloroquine et l'hydroxychloroquine, malgré le manque de soutien scientifique pour leur efficacité contre Covid-19.

Pérou

Le Pérou a enregistré plus de 7.000 décès dus au coronavirus, pour 237.000 infections après trois mois de confinement, a annoncé mardi le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, le pays a recensé 196 morts supplémentaires, portant le total à 7.056, et 4.164 nouvelles contaminations pour un total de 237.156.

OCEANIE

Nouvelle-Zélande

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a confié mercredi la surveillance des frontières à l'armée après le retour du coronavirus dans l'archipel, lié à un cafouillage dans l'application des mesures de quarantaine. Après une série de 24 jours sans contamination, la Nouvelle-Zélande a annoncé mardi que deux femmes récemment arrivées de Grande-Bretagne avaient pu sortir prématurément de quarantaine sans être testées, alors même qu'elles présentaient de légers symptômes du Covid-19.

Toutes deux ont finalement été retrouvées et diagnostiquées comme porteuses du virus. Mais entretemps, elles avaient parcouru en voiture les 650 km qui séparent Auckland de Wellington pour aller rendre visite à un proche sur son lit de mort.

Mme Ardern a jugé "absolument absurde" qu'elles n'aient pas été testées plus tôt, et estimé que les contrôles aux frontières devaient être renforcés pour assurer que ce genre de bourde ne se répète pas.

"Je crois que nous avons besoin de la rigueur, de la confiance et de la discipline que l'armée peut fournir", a déclaré aux journalistes Mme Ardern.

Le ministre néo-zélandais de la Santé David Clark a déclaré que son pays avait, avant la découverte de ces cas importés, éliminé avec succès le Covid-19, qui a tué 22 personnes dans l'archipel de cinq millions d'habitants.

Les deux femmes ont été placées à l'isolement et les autorités sanitaires sont en train de tester 320 personnes avec lesquelles elles ont été en contact en Nouvelle-Zélande.