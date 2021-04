La pandémie a fait au moins 3.122.150 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis comptent le plus grand nombre de morts (573.349) suivis par le Brésil (395.02), le Mexique (215.113), l'Inde (197.894) et le Royaume-Uni (127.434).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Une dose de vaccin anti-Covid réduit de presque 50% la transmission

Une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca permet de réduire la transmission du coronavirus jusqu'à près de moitié au sein d'un même foyer, où le risque de contagion est élevé, selon une étude de l'agence publique de santé anglaise (PHE).

Le variant indien détecté dans "au moins 17 pays"

Le variant dit indien du coronavirus, le B.1.617, soupçonné d'avoir plongé l'Inde dans une crise sanitaire majeure, a été détecté dans "au moins 17 pays", a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs pays européens l'avaient signalé sur leur sol (Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Grèce, Italie).

EUROPE

Réouverture des terrasses aux Pays-Bas

Après une demi-année de fermeture, les terrasses des cafés et restaurants seront à nouveau ouvertes aux Pays-Bas entre midi et 18h00. Cinquante personnes par terrasse seront autorisées.

Dans le souci de limiter la propagation du Covid-19, seules deux personnes par table seront autorisées et celles-ci devront respecter une distance sociale d'1,5 mètre. Toutefois pour les personnes d'un même ménage cette distanciation ne sera pas exigée et la limite de deux individus par table ne sera pas non plus imposée.

Les déplacements à l'intérieur des établissements horeca, avec le port du masque, ne seront autorisés que pour le paiement ou une visite des sanitaires.

Le succès devrait être au rendez-vous pour la réouverture des terrasses chez nos voisins néerlandais alors que les prévisions météorologiques annoncent une journée ensoleillée avec le mercure grimpant à 16 degrés.

Le couvre-feu, en vigueur depuis quatre mois dans le pays, sera aussi levé mercredi et les ménages pourront accueillir deux visiteurs dans leur maison, soit un de plus que lors des restrictions applicables jusqu'alors.

Le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte a décrété un assouplissement d'une série de mesures en dépit d'un taux d'infection au coronavirus qui reste élevé et les avertissements scientifiques. Mais le gouvernement table sur un recul des contaminations alors que la vaccination progresse. A ce jour, 5 millions de Néerlandais ont reçu au moins une dose d'un vaccin dans le pays de 17 millions d'habitants.

L'incidence est de 220 cas de Covid-19 par 100.000 habitants en sept jours aux Pays-Bas.

ASIE

Plus de 200.000 morts en Inde

Le nombre de morts de coronavirus en Inde a dépassé les 200.000 mercredi, avec plus de 3.000 décès signalés en 24 heures pour la première fois, selon les données officielles.

Au total, 201.187 personnes ont succombé à l'épidémie dans le pays, selon le ministère de la Santé, même si de nombreux experts estiment que le véritable bilan est plus élevé. L'Inde a enregistré un total de 18 millions d'infections, avec 360.000 nouveaux cas recensés sur les dernières 24 heures. Près de six millions de nouveaux cas se sont ajoutés sur ce seul mois d'avril.