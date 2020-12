Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 1.460.018 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.

Plus de 62.732.520 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (267.888), devant le Brésil (173.120), l'Inde (137.139), le Mexique (105.655) et le Royaume-Uni (58.245).

Frontières fermées en Colombie, alcool interdit dans les pubs du Pays de Galle

La Colombie a prolongé jusqu'au 16 janvier prochain la fermeture de ses frontières terrestres et fluviales, imposée depuis la mi-mars afin de contenir la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'autorité migratoire.

La Turquie, confrontée à une flambée de cas de Covid-19, va renforcer les restrictions en place depuis dix jours avec l'introduction d'un couvre-feu total pendant le weekend et partiel en semaine, a annoncé lundi le président Recep Tayyip Erdogan.

Les pubs et restaurants du Pays de Galles ne pourront plus servir d'alcool et devront fermer à 18H00 à partir de vendredi afin de limiter la propagation de l'épidémie avant Noël, a annoncé lundi le Premier ministre gallois, Mark Drakeford.

Les cinémas, bowlings et autres lieux de divertissement intérieurs devront pour leur part fermer dans le cadre de ce nouveau tour de vis dans cette province britannique d'environ 3 millions d'habitants.

En France, les autorités sanitaires ont recommandé lundi de vacciner en priorité les résidents des Ehpad contre le Covid-19, posant le calendrier d'une campagne à hauts risques pour le gouvernement, qui devra convaincre les réticents et assurer une logistique sans faille.

Huit détenus ont été tués et 71 autres blessés au Sri Lanka où des prisonniers se sont mutinés pour protester contre la propagation des cas de coronavirus dans leur établissement, ont annoncé des responsables lundi.

Au Proche-Orient, le Liban a entamé de son côté lundi un déconfinement partiel après deux semaines de fermeture quasi-totale du pays.

Et après neuf mois d'interruption, les vols intérieurs vont bientôt reprendre en Algérie. Son président, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé rentrer dans son pays "dans les prochains jours" après avoir été hospitalisé en Allemagne pour y être soigné du Covid-19.

Et Hong Kong a décidé lundi de nouvelles restrictions face à une quatrième vague épidémique.

Considéré comme une très bonne élève dans la gestion de l'épidémie avec seulement 109 décès depuis le début de l'année, le territoire chinois a dépassé récemment les 100 nouveaux cas quotidiens.

Les fonctionnaires du territoire densément peuplé devront travailler de chez eux, sauf fonctions essentielles, et les salariés du privé sont incités à faire de même. Les rassemblements publics ne pourront dépasser deux personnes. Au restaurant, pas plus de deux convives par table.

Nouvelle flambée aux Etats-Unis

"Nous pourrions voir une nouvelle flambée s'ajouter à la flambée" actuelle, a prévenu le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci.

Dans ce contexte, le docteur Scott Atlas, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, critiqué pour ses prises de positions contre les mesures de confinement et le port du masque, a annoncé sa démission lundi.

Pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, les Etats-Unis totalisent plus de 267.000 morts et 13,5 millions de cas.

Au vu de la situation, le Dr Fauci a expliqué ne pas envisager un relâchement des recommandations à ne pas voyager ou des restrictions sanitaires avant Noël.

Dans certains Etats comme en Californie, de nouvelles restrictions ont même été mises en place: un couvre-feu à été décrété à San Francisco et Los Angeles a interdit la plupart des rassemblements publics et privés à partir de lundi.

Les Etats-Unis s'apprêtaient à subir un essor des contaminations, après les célébrations de Thanksgiving marquées par les déplacements de millions de personnes à travers le pays.

L'OMS alerte sur le Brésil et le Mexique, et les vacances au ski

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur la situation au Brésil et au Mexique en proie à une progression rapide du Covid-19. "Je pense que le Brésil doit prendre cela très, très sérieusement. C'est très, très inquiétant", a mis en garde le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a lancé le même appel au Mexique qui, a-t-il souligné, est "en mauvaise posture".

L'OMS, toujours très prudente à l'heure de prodiguer des conseils, a invité lundi chaque pays à examiner les risques de transmission du Covid-19 entourant la pratique du ski, en plein débat sur le sujet en Europe. L'ouverture des stations de ski et des piste fait débat en Europe, les pays ne parvenant pas à s'entendre sur la question.

Un pas de plus vers Moderna

Le laboratoire américain Moderna a déposé lundi une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis, faisant espérer de premières vaccinations possibles dès le mois de décembre face à une pandémie toujours en pleine expansion.

Une demande d'utilisation conditionnelle devait aussi être déposée en Europe, où un contesté "hôpital des pandémies", sorti de terre en quelques mois et voué à accueillir jusqu'à 1.000 malades, ouvrira mardi à Madrid.

Deux semaines après avoir annoncé une efficacité de 94,5% sur la base de résultats préliminaires, Moderna a annoncé que des résultats complets avaient confirmé une efficacité estimée à 94,1%, et qu'il allait donc déposer des demandes d'autorisations conditionnelles de son vaccin.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) devrait ensuite convoquer le 17 décembre son comité consultatif, ce qui pourrait permettre, en cas de feu vert, une distribution dans les jours suivants.

Deux vaccins pourraient alors être disponibles dès le mois de décembre car celui développé par le laboratoire américain Pfizer en collaboration avec l'allemand BioNTech est déjà en cours d'évaluation par la FDA.

Cette avancée sur le front des vaccins contraste avec l'accumulation de motifs d'inquiétude liés à la propagation du virus.