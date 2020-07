Un vaccin testé à grande échelle

Le gouvernement américain s'est engagé à porter à jusqu'à près d'un milliard de dollars au total son soutien au développement d'un potentiel vaccin contre le Covid-19 mis au point par la société américaine de biotechnologie Moderna, et qui s'apprête à dans la dernière phase de son essai clinique.

Ce vaccin expérimental, qui a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez les 45 participants dans une première phase, pourra ainsi être testé à partir de lundi sur 30.000 personnes.

Les Etats-Unis ont annoncé ces derniers mois des investissements massifs visant à immuniser les Américains dès le début de l'année prochaine.

Le président américain Donald Trump s'est d'ailleurs déclaré dimanche "focalisé" sur le coronavirus avec "des réunions prévues sur des vaccins", pour justifier son renoncement à lancer la première balle à l'ouverture d'un match de baseball des New York Yankees prévu le mois prochain.

Baisse du nombre de nouvelles contaminations aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont recensé dimanche 55.187 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures, chiffre le plus bas depuis près de deux semaines, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Ces nouveaux cas portent à 4.229.624 le nombre total de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie dans le pays, le plus touché par le virus dans le monde, selon ce comptage établi à 20h30 (00h30 GMT lundi) par l'université basée à Baltimore. Le nombre de morts s'établit quant à lui désormais à 146.909, dont 518 décès recensés ces dernières 24 heures. C'est la première fois depuis le 13 juillet que le nombre de nouvelles contaminations passe sous la barre des 60.000. Le nombre de décès était pour sa part supérieur à 1.000 ces quatre derniers jours.

Les Pays-Bas assouplissent les règles pour les partenaires étrangers

A partir de lundi, l'interdiction d'entrée dans le territoire sera assouplie aux Pays-Bas, pour les étrangers qui entretiennent une relation avec un ressortissant néerlandais, et qui ne pouvaient à ce jour rentrer dans le pays en raison des mesures sanitaires. Les Pays-Bas ont fermé leurs frontières pour les personnes non européennes qui ne réalisent pas un voyage essentiel. Les partenaires de ressortissants néerlandais peuvent à partir de lundi à nouveau franchir la frontière, si ils sont en mesure de démontrer que leur relation est sérieuse, sous forme d'une déclaration signée. Un billet retour doit aussi être présenté. Si les personnes proviennent d'un pays classé orange, elles devront observer une quarantaine à la maison.

Le ministre néerlandais de la Justice, Ferd Grapperhaus, a assoupli les règles car l'interdiction de voyage avait un impact conséquent sur les relations binationales.

Alger et Caracas prolongent le confinement

Le gouvernement algérien a décidé dimanche soir de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays, en raison d'une hausse persistante de cas de contaminations au nouveau coronavirus ces dernières semaines.

Le président Nicolas Maduro a prolongé dimanche les mesures de confinement sévère à Caracas et dans six Etats vénézuéliens afin de prévenir la propagation du coronavirus, les restrictions dans le reste du pays restant plus flexibles.

AmLat et Caraïbes, région la plus touchée

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues dimanche la région du monde ayant recensé le plus grand nombre de contaminations depuis le début de la pandémie de Covid-19, soit 4.340.214 cas, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 21H00 GMT à partir de sources officielles.

Trump n'ira pas chez les Yankees

Le président américain Donald Trump, "focalisé" sur le virus, a annoncé dimanche qu'il n'allait pas lancer la première balle à l'ouverture d'un match de baseball des New York Yankees prévu le mois prochain.

Réouverture d'églises au Mexique

Quelques églises catholiques ont rouvert dimanche à Mexico, après quatre mois de fermeture, sous condition de mesures sanitaires comme la distance sociale entre fidèles, le port du masque et la prise de température pour éviter la propagation de l'épidémie.

Chine: record de nouveaux malades depuis avril

La Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril, après l'apparition de foyers d'infection dans trois provinces.

L'Espagne veut rassurer

Le gouvernement espagnol a assuré qu'en dépit de la flambée de cas de coronavirus, la situation était "sous contrôle" et les foyers "localisés et isolés", dans une réponse aux pays ayant annoncé des restrictions à l'égard de l'Espagne.

A partir de dimanche, les passagers arrivant d'Espagne au Royaume-Uni devront se soumettre à une quatorzaine à l'isolement tandis que la Norvège a de nouveau imposé des restrictions sur les voyages vers l'Espagne.

Plus de 645.700 morts

La pandémie a fait plus de 645.715 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Au moins 16.072.290 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 146.909 décès, devant le Brésil (87.004), le Royaume-Uni (45.738), le Mexique (43.374) et l'Italie (35.102).

Italie: amende majorée

Face au risque de recrudescence des cas de Covid-19 et à l'indiscipline de ses administrés, le président de la Région Campanie, où se trouve Naples, a durci les règles: quiconque ne portera pas de masque dans un lieu clos (édifices publics, supermarchés, bars, restaurants, commerces, transports publics) devra payer une amende de 1.000 euros.

Reports et annulations

Au Brésil, la traditionnelle fête de fin d'année à Rio de Janeiro, qui rassemble habituellement des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana pour y admirer les feux d'artifice, a été annulée.

Au Japon, un match du championnat de football (J-League) a été reporté dimanche à la suite de découverte de cas de coronavirus dans l'une des deux équipes, une première depuis la reprise de la compétition au début du mois.