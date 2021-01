La pandémie a fait au moins 1.835.824 morts dans le monde pour plus de 84,5 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche d'après des chiffres officiels.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 351.452 décès pour plus de 20,6 millions de cas. Suivent le Brésil (196.018 morts) et l'Inde (149.435 morts).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Amérique

Vaccination accélérée aux Etats-Unis

La campagne de vaccination aux Etats-Unis monte en puissance et pourrait atteindre un million d'injections par jour, ont assuré des responsables face aux critiques sur son retard initial dans un pays qui vient de franchir la barre des 350.000 morts.

"Il y a eu quelques dysfonctionnements", a reconnu l'éminent immunologue américain Anthony Fauci, qui conseille le gouvernement sur la crise sanitaire.

"Ces dernières 72 heures, 1,5 million de premières injections ont été enregistrées, ce qui fait 500.000 par jour", a précisé le médecin en chef des Etats-Unis, Jerome Adams.

Afrique

Vaccin chinois autorisé en Egypte

L'Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelque 100 millions d'habitants, a annoncé avoir autorisé l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm.

Europe

Boris Johnson envisage des restrictions plus strictes

Le Premier ministre Boris Johnson a averti que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre pour combattre la rapide progression du nouveau coronavirus, attribuée à un nouveau variant du virus.

Le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19, avec 75.024 morts. Près de 55.000 personnes supplémentaires ont été testées positives au virus en 24 heures, dépassant le seuil des 50.000 pour le sixième jour consécutif, selon les dernières données officielles communiquées dimanche.

La Norvège serre la vis

Pour éviter un rebond de la pandémie, la Norvège, où le taux de contamination au Covid-19 est l'un des plus faibles d'Europe, a annoncé de nouvelles restrictions.

Interdiction de servir de l'alcool dans les bars et restaurants (qui restent ouverts), limitation à cinq personnes pour des événements privés en intérieur et à 10 pour les événements publics et fermeture des universités comptent parmi les mesures détaillées par la Première ministre Erna Solberg, valables jusqu'au 18 janvier.

L'Allemagne devrait prolonger son confinement

L'Allemagne se dirige vers la poursuite des restrictions à l'échelle nationale pour lutter contre le coronavirus, mais à l'approche d'une réunion entre les Etats fédérés, des divergences pointent au sujet des écoles et crèches.

Les dirigeants des Etats fédérés se sont déjà entretenus samedi mais ne semblent pas être unanimes sur cet aspect. Ils doivent rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel mardi pour déterminer les prochaines étapes.

Le confinement plus sévère observé en Allemagne, après un confinement plus souple infructueux en novembre, est de mise jusqu'au 10 janvier au moins.

Asie

L'Arabie saoudite rouvre ses frontières

L'Arabie saoudite a annoncé la réouverture de ses frontières et la reprise des vols internationaux après une suspension de deux semaines en raison de l'apparition d'un variant du coronavirus au Royaume-Uni et dans d'autres pays.