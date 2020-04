Les Etats-Unis s'attendent à deux semaines "très douloureuses" qui pourraient les voir enregistrer encore plus de décès journaliers que les sombres records atteints mardi par plusieurs pays européens en première ligne face à la pandémie de coronavirus.

Avec plus de 4.000, selon le décompte de l'université Johns Hopkins, les Etats-Unis déplorent plus de 850 décès supplémentaires depuis lundi soir.

Avec cette nette accélération, le bilan quotidien se rapproche désormais de ceux de l'Italie et de l'Espagne, alors que le pic de l'épidémie de Covid-19, qui se profile dans ces pays du Vieux Continent, est encore loin côté américain.

"Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent", a lancé Donald Trump d'un ton grave, "ce seront deux semaines très très douloureuses".

La Maison Blanche a présenté ses projections: selon elle, la maladie devrait faire entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis avec les restrictions actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.

Au niveau mondial, la crise sanitaire continue aussi de s'aggraver, avec plus de 41.000 morts, selon un comptage de l'AFP.

Depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 830.000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe, 187.000 aux Etats-Unis et plus de 108.000 en Asie.

AMERIQUE

USA

Le nouveau coronavirus a tué un nombre record de 865 personnes aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le comptage mardi soir de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Les Etats-Unis sont par ailleurs, de loin, le pays du monde comptant le plus grand nombre de cas recensés (188.172), soit 24.743 de plus en une journée, d'après les chiffres de l'université, actualisés en continu.

Le nombre de décès dus à l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 4.000, un chiffre multiplié par deux en trois jours, a annoncé mercredi l'Université américaine Johns Hopkins, dont les bilans font autorité.

Un total de 4.076 décès dus au Covid-19 ont été recensés mercredi depuis le début de la pandémie, contre 2.010 samedi, selon les données publiées par Johns Hopkins.

Le record du nombre de morts en 24 heures a été observé le 27 mars en Italie (969 décès).

Brésil

Le président brésilien Jair Bolsonaro a admis mardi que l'épidémie de Covid-19, qu'il qualifiait jusque-là de "petite grippe", constitue "le plus grand défi" posé à sa génération, tout en maintenant que la lutte contre la pandémie ne devait pas nuire à l'économie.

"Le Brésil a beaucoup progressé ces quinze derniers mois (depuis son arrivée au pouvoir, ndlr) mais à présent nous sommes face au plus grand défi de notre génération", a reconnu le président d'extrême droite, lors d'une allocution solennelle.

Jair Bolsonaro n'a cessé de minimiser l'ampleur de l'épidémie due au coronavirus et a fustigé les mesures de confinement prises dans le monde et par la majorité des Etats brésiliens, leur opposant la nécessité de préserver l'économie et l'emploi.

"Nous avons une mission, sauver des vies sans oublier les emplois", a-t-il déclaré lors de son discours, dans la nuit de mardi à mercredi.

EUROPE

France

La France, qui a franchi le cap des 3.500 morts du coronavirus, continue mercredi d'évacuer des malades pour soulager les régions les plus saturées avec, pour la première fois depuis l'Ile-de-France, deux TGV médicalisés qui rejoindront la Bretagne.

Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran seront auditionnés mercredi à l'Assemblée nationale par la mission d'information, pour parler de "l'impact, de la gestion et des conséquences" de l'épidémie.

Cette mission, créée la semaine dernière, a vocation à contrôler chaque semaine les mesures prises par le gouvernement.

Trois mois jour pour jour après la première alerte de l'Organisation mondiale de la Santé sur des pneumopathies inexpliquées en Chine, la France a enregistré mardi une nouvelle hausse record du nombre de morts du coronavirus: 499 en 24 heures, soit un décès toutes les trois minutes.

Selon le dernier bilan des autorités, l'épidémie a tué 3.523 personnes. Le nombre de patients en réanimation a, lui, plus que doublé en une semaine et atteignait mardi soir 5.565 (+458).

Le chiffre de décès en France dépasse désormais le bilan officiel en Chine (3.305). Mais de nombreux experts, se basant notamment sur le nombre élevé d'urnes funéraires que les familles ont commencé à récupérer en Chine, jugent le nombre officiel chinois largement sous-estimé.

"Cette situation est totalement inédite dans l'histoire de la médecine française", a souligné le directeur général de la Santé Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien.

AFRIQUE

Congo-Brazzaville et RDC

Deux premiers décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés mardi au Congo-Brazzaville, qui entre en confinement à partir de minuit pour 30 jours, tandis que la République démocratique du Congo voisine a franchi la barre des 100 cas avec onze nouveaux cas confirmés (109). Les deux premiers décès au Congo-Brazzaville ont été enregistrés dans la capitale économique et pétrolière Pointe-Noire, a indiqué mardi la ministre de la santé, Jacqueline Lydia Mikolo, qui a fait état de 22 cas au total.

Un confinement commence à partir de minuit (00h00 HB), avec couvre-feu nocturne, dans ce pays producteur de pétrole d'environ cinq millions d'habitants.

De l'autre côté du fleuve Congo, la République démocratique du Congo a déclaré mardi soir onze nouveaux cas confirmés pour un total de 109 dont huit décès, tous à Kinshasa, à quatre exceptions près (un en Ituri, un au Nord-Kivu, deux au Sud-Kivu). Le pays signale trois guérisons.

OCEANIE

Australie

Le plus grand groupe australien de journaux, News Corp, du magnat des médias Rupert Murdoch a annoncé mercredi la suspension de l'impression d'une soixantaine de journaux régionaux en raison de la chute des recettes publicitaires liée au coronavirus.

New Corp a indiqué que les journaux des Etats de Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, du Queensland et d'Australie-Méridionale ne paraîtront plus en version papier et seront désormais consultables uniquement sur internet.

"Nous n'avons pas pris cette décision à la légère", a assuré Michael Miller, président exécutif de News Corp Australasia, cité par le quotidien national du groupe "The Australian".

"La crise liée au coronavirus a engendré des pressions économiques sans précédent et nous faisons tout notre possible pour préserver le plus grand nombre d'emplois", a affirmé M. Miller.

"La suspension de l'impression de nos éditions locales nous a été imposée par la forte baisse des recettes publicitaires en raison des mesures restrictives (...) prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus", a-t-il ajouté.

Parmi les secteurs affectés par ces restrictions, il a notamment mentionné le secteur de l'immobilier, la fermeture des restaurants et l'annulation des événements.

Avant même le début de la pandémie, de nombreux groupes de presse australiens avaient déjà fait leur transition vers le numérique.

Cette annonce fait suite à une série d'annonces de fermetures de médias, parmi lesquelles l'unique agence de presse nationale australienne, Australian Associated Press (AAP), qui doit mettre la clé sous la porte dans les prochains mois.

L'ensemble des médias de la planète fait les frais de cette pandémie.

Lundi, le groupe Gannett, numéro un de la presse aux Etats-Unis, a indiqué que ses employés seront mis en congés sans solde et subiront des baisses de salaire.

Les médias numériques, comme Google ou Facebook, captent désormais une large part des recettes publicitaires alors que le nombre de lecteurs ne cesse de baisser, rendant les organes de presse de moins en moins rentables.