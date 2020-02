Le point sur l'épidémie du coronavirus à travers le monde:

Huit personnes supplémentaires atteintes du coronavirus Covid-19 sont décédées en Iran ces dernières heures, portant le bilan du virus dans ce pays à 34 décès, a annoncé vendredi le ministère iranien de la Santé.

Au Japon, le ministère de la Santé annonce de son côté deux décès supplémentaires, dont un à bord du Diamond Princess (un résident britannique) qui se trouve dans le port de Yokohama. Le bilan japonais grimpe donc à 10 décès dont la moitié sur le navire de croisière. Le gouverneur de la préfecture d'Hokkaido, la deuxième plus grande île du Japon, a déclaré l'état d'urgence vendredi et conseillé aux résidents d'éviter de sortir de chez eux ce week-end. Des parcs à thèmes ont aussi décidé de fermer pour 15 jours, dont Tokyo DisneyLand et l'espace annexe Tokyo DisneySea qui accueillent d'habitude chaque année plus de 30 millions de visiteurs.

Jusqu'à vendredi, plus de 2.800 décès ont été enregistrés internationalement à cause du Covid-19. Les contaminations dépassent les 83.000 cas. L'Asie est de loin la plus touchée jusqu'ici, mais le virus connait une impressionnante flambée en Italie depuis une semaine. Des voyageurs se déplaçant depuis l'Italie ont ensuite fait apparaitre le virus à différents endroits à travers l'Europe, comme au Danemark et en Lituanie qui ont annoncé jeudi et vendredi un premier cas sur leur sol.

L'Iran est le pays qui affiche le plus de décès liés au coronavirus derrière la Chine, où l'épidémie a débuté après l'apparition du virus à Wuhan en décembre. Le ministère de la Santé indique vendredi que 143 nouveaux cas ont été détectés sur le sol iranien dans les dernières 24 heures, dont plus d'une soixantaine à Téhéran.

Premièren contamination au Mexique

Les autorités sanitaires du Mexique ont confirmé vendredi le premier cas de contamination au coronavirus dans le pays, rapporte la presse mexicaine. Il s'agit d'un homme qui a été isolé à Mexico. Un premier test réalisé sur ce patient s'était révélé positif. Deux autres cas asymptomatiques sont placés en observation, soulignent plusieurs médias mexicains.

L'Azerbaïdjan a de son côté annoncé un premier cas confirmé de Covid-19 vendredi, un citoyen russe arrivé justement via l'Iran. Un étudiant iranien passé par l'Azerbaïdjan a constitué cette semaine un premier cas confirmé au Bélarus, aux portes de l'UE.