Coronavirus: des masques adaptés pour les croyants qui portent la barbe © REPORTERS Santé M.R.

Israël a tranché: les croyants pourront conserver leur barbe. Alors que le débat fait rage concernant le port du masque en Belgique, certains pays ont déjà appelé leurs habitants à systématiquement revêtir cette protection. C'est le cas d'Israël qui a invité, début avril, sa population à systématiquement se couvrir la bouche et le nez en public. Mais une question s'est immédiatement posée par la suite: quid des Israéliens arborant une barbe ? Doivent-ils la raser ?



Signe religieux, la barbe est en effet portée par une grande partie de la population, juive comme musulmane. Au vu de l'importance qu'elle revête aux yeux de certaines croyances, le directeur adjoint du ministère de la Santé a décidé que ce ne serait non pas aux Israéliens de s'adapter aux masques mais bien aux masques de s'adapter aux habitants barbus. Comme nous l'apprend Al-Jazheera, le pays prévoit de bientôt mettre à disposition des croyants des masques spécialement conçus pour couvrir leur nez et leur bouche, en tenant compte de leur barbe. "Nous sommes en train de mettre en place une certification industrielle pour les masques, ce qui veut dire que nous aurons des masques de différentes tailles dans quelques jours", a déclaré le directeur adjoint du ministère de la Santé, Itamar Grotto.



Il a également tenu à rassurer la population qui s'inquiétait d'un possible rasage obligatoire. "Une telle mesure n'est pas d'actualité", a-t-il précisé. Le porte-parole du grand rabbinat d'Israël avait quant à lui fait savoir que l'autorité religieuse pouvait envisager que soit imposée une telle mesure aux croyants.