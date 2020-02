Hôteliers, restaurateurs ou chauffeurs retiennent leur souffle à Barcelone, où des centaines de millions d'euros sont en jeu si jamais la grand-messe mondiale du mobile est annulée, par peur de la propagation du nouveau coronavirus.

"Une annulation du (salon mondial) du mobile serait traumatisante pour la ville. C'est le point culminant de l'année", redoute mercredi Ignacio Arias, directeur de l'hôtel AC Som Marriot, à deux pas du site de ce congrès prévu du 24 au 27 février dans la deuxième ville d'Espagne.

L'Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) qui l'organise, avait estimé que le salon attirerait plus de 110.000 visiteurs et générerait 492 millions d'euros de retombées locales et plus de 14.000 emplois.

"Ce sont quatre jours de congrès au complet, à refuser des demandes et avec les tarifs les plus élevés de l'année. Il n'y a pas d'autre semaine comme celle-là" dans la cité méditerranéenne, insiste l'hôtelier Ignacio Arias, interrogé par l'AFP.

Cependant, aucun cas du virus Covid-19 n'a été détecté en Espagne continentale.

L'épidémie "qui existe ici est une épidémie de la peur", a même déclaré mercredi la "ministre" régionale de la Santé en Catalogne, Alba Verges, assurant qu'il n'y avait "aucune raison sanitaire pour suspendre aucun évènement à Barcelone".

Mais face aux craintes de propagation de l'épidémie déclarée en Chine - qui a fait plus de 1.100 morts - le salon barcelonais a subi depuis la semaine dernière une cascade d'annulation des géants mondiaux de la téléphonie.

Les fabricants LG, Ericsson, Sony ont ainsi déclaré forfait, tout comme les opérateurs AT&T, Vodafone et Deutsche Telekom.

Une trentaine de désistements ont déjà été répertoriés.

Peurs et profits

"Si les entreprises décident de ne pas venir, elles doivent en théorie nous dédommager partiellement. Mais si la GSMA annule l'événement pour des raisons de sécurité, elles peuvent prétendre que ce n'est pas de leur faute", déplore une femme préférant ne pas livrer son identité ni le nom de son hôtel.

"Nous avons la sensation d'avoir travaillé plusieurs mois pour rien", ajoute-t-elle.

En basse saison hivernale du tourisme, ce salon représente une oasis pour une foule d'entreprises locales qui accueillent depuis 2006 les cadres des multinationales du secteur.

Ces derniers remplissent les hôtels, locations, restaurants, et se déplacent beaucoup en taxis voire en limousines.

Dans la liste des touchés, il y a un secteur tabou: les bars à hôtesses, les lieux de prostitution et clubs de strip-tease, qui s'emplissent quand le congrès ferme ses portes.

"Ce sont des jours très importants pour le chiffre d'affaires et les salles sont pleines", affirme le responsable d'un club connu dans une zone aisée de Barcelone. "Même si (ce salon) est maintenu, nous voyons déjà que ce sera de loin la pire année", déplore ce patron.

Pour les véhicules avec chauffeurs, "cela représente près de 20% de la facturation annuelle", déplore le président du patronat du secteur en Catalogne, José María Goñi. "Lundi nous avions 6% d'annulations, mardi cela avait grimpé à 12% et aujourd'hui nous sommes à 33%".

Une éventuelle annulation serait "assez désastreuse pour la ville", souligne Angel Barbero, professeur de l'Ecole de commerce EAE, car "bien que ce ne soit pas de sa faute, cela pourrait avoir un effet sur son image d'organisatrice de congrès et de foires internationales".