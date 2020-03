Parfois, dans cette crise du coronavirus, il arrive quand même de bonnes nouvelles.

C'est ainsi que, mercredi, lors d’un débat au Parlement Wallon, consacré au Covid-19, répondant à la question d’un député, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS) a annoncé que 10 millions de masques devraient arriver ce vendredi ou samedi dans notre pays. Ils sont toutefois uniquement destinés à l’usage des professionnels de santé, a-t-il précisé. "La livraison sera proportionnelle au nombre d'habitants et elle passera par les gouverneurs", a précisé le porte-parole du ministre Di Rupo..

Quant au financement de cette commande, il est pris en charge en partie par la Région wallonne à raison de 3 millions d'euros.

Cette première livraison de masques devrait permettre de remédier à la pénurie et répondre aux besoins les plus urgents des professionnels de santé de première ligne d'ici l'arrivée d'une "énorme commande", nous a dit Jan Eyckmans, porte-parole néerlandophone du SPF Santé publique, faite dans le cadre de l'achat groupé au niveau européen, et dont on ne sait pas à l'heure actuelle quand elle sera livrée en Belgique. "Dès que la commande faite au niveau fédéral arrivera, soit dans les tout prochains jours, les masques qui répondent aux critères de qualité européens ainsi que du matériel de protection seront distribués aux professionnels de première ligne en un jour ou un jour et demi maximum."

Pour ce qui concerne la distribution de ces masques, le Risk management group est en train d'élaborer un plan de répartition des masques au sein des différentes entités, nous a dit, pour sa part, la porte-parole de la ministre de la Santé, Maggie De Block.