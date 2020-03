Sciensano, l’institut scientifique de santé publique, a révélé des chiffres plus précis concernant les cas de coronavirus en Belgique.

On sait via un communiqué du SPF Santé publique envoyé dimanche en matinée que 197 nouvelles infections ont été détectées en Belgique (137 en Flandre, 28 en Wallonie et 27 à Bruxelles), portant le bilan à un total de 886 personnes contaminées.

Mais un graphique de Sciensano nous en apprend davantage et permet de voir les catégories d'âge touchées.

Comme on peut le voir sur le graphe ci-dessous, 11 des cas détectés concernent des bébés ou enfants de moins de 4 ans. Preuve donc que même les enfants en bas âge sont touchés par le virus. Autre détail interpellant: la tranche d'âge la plus touchée concerne les 45-49 ans. A noter que les bâtonnets différencient également les hommes et les femmes. Ainsi, si ce sont les hommes entre 45 et 49 ans qui sont les plus nombreux à avoir été testés positifs, cela change pour les femmes car elles sont plus nombreuses dans la tranche 40-44 ans.

© Sciensano

Par ailleurs, le 14 mars, 163 patients confirmés étaient hospitalisés dont 33 en unité de soins intensifs ; 23 patients nécessitaient une assistance respiratoire.