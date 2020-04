Sur les dernières 24 heures, 560 personnes ont été hospitalisées et 67 personnes ont été admises aux soins intensifs, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires.

Pour l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB),Il se constate dans l’augmentation du nombre de jours nécessaires au doublement des statistiques de cas, décès, des hospitalisations et admissions en soins intensifs (USI).." Cependant,. Cent vingt-trois personnes sont mortes du Covid-19 mardi, pour un total de 828 (plus de 93 % avaient plus de 65 ans). C’est sur la courbe des décès que l’effet des mesures se voit en dernier.