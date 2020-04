La Belgique compte à ce jour 20.814 personnes testées positives au coronavirus. 5.840 ont dû être hospitalisées et 3.986 sont sorties de l'hôpital. 1.632 personnes sont décédées des suites de l'infection depuis le début de l'épidémie.

Emmanuel André, Steven Van Gucht, Yves Stevens et Benoît Ramacker sont revenus sur les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays et ont clarifié certains points.



Moins de patients en soins intensifs et sous respirateurs dans les hôpitaux belges



Le nombre de patients en soins intensifs a diminué ce lundi 6 avril. Il y a 4 personnes en moins que la veille. C'est également le cas du nombre de Belges qui doivent bénéficier de l'aide d'un respirateur. Ils sont 11 de moins par rapport à ce dimanche.

La situation reste critique dans les hôpitaux

La Belgique voit ces derniers jours le résultats de ses efforts. Les mesures adoptées semblent porter leurs fruits. "Si certains indicateurs sont en train de s'améliorer, comme le nombre de personnes hospitalisées ou le nombre de patients qui se trouvent en soins intensifs, nous voudrions porter votre attention sur le possible effet du week-end, même si, de manière générale, on s'oriente vers une stabilisation", a expliqué Emmanuel André. Dans les hôpitaux, la charge de travail reste très importante. "On voit des résultats mais les efforts doivent être maintenus pour qu'on revienne à un niveau acceptable. La situation dans les hôpitaux reste critique".



Les mesures renforcées sont devenues une routine pour beaucoup. La distanciation sociale est devenue une banalité pour de nombreux Belges. "Toutes ces mesures, tous ces réflexes portent maintenant leurs fruits, la situation en ce moment est quasiment sous contrôle, et c'est en grande partie grâce à cet investissement solidaire que nous avons tous porté depuis le début, mais on doit poursuivre", a ajouté Benoît Ramacker.





Respect des mesures ce week-end

Au sujet du week-end, le centre national de crise craignait que les Belges fassent abstraction des restrictions pour profiter du beau temps. "Vous avez relevé le défi, a salué Benoît Ramacker. Une grande partie d'entre nous a profité du soleil tout en respectant les mesures".

Même nombre de décès en Allemagne et en Belgique

En Belgique, des efforts importants sont mis en oeuvre pour rendre compte de ce qui se passe dans les hôpitaux et en dehors. "Nous comptabilisons l'ensemble des décès et essayons de donner un meilleur reflet de la situation. Dans d'autres pays, c'est différent et cela explique les différences constatées dans les chiffres", a détaillé Emmanuel André.

Les décès en dehors des hôpitaux



20% des personnes décédées sont décédées en dehors des hôpitaux et donc il n'y a pas eu de test établi. "Ce sont ce qu'on appelle des personnes suspectes coronavirus", a expliqué Emmanuel André estimant qu'il s'agissait en grande partie de personnes âgées.

Nombre de Belges infectés ou décédés à l'étranger

"Nous recevons des informations de certaines ambassades mais nous n'avons pas de vue globale aujourd'hui", a regretté Emmanuel André. Ce dernier a invité les Belges à l'étranger qui auraient contracté le virus à le signaler à leur ambassade.