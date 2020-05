Sciensano et le SPF Santé publique ont tenu, ce lundi 25 mai, un point presse afin de faire le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 en Belgique.

Alors que la Belgique a appuyé plus intensément sur la pédale du déconfinement ces dernières semaines, les chiffres qui témoignent de la propagation du virus et de la pression hospitalière du coronavirus seront importants à suivre cette semaine. Il s’agira de guetter un éventuel effet rebond, consécutif au déconfinement, notamment, des commerces. Les marqueurs chiffrés de la maladie seront, comme de coutume, l'un des supports utilisés par le groupe d'experts en charge de l'Exit Strategy, notamment en vue du CNS du mercredi 3 juin prochain.

Pour ce lundi 25 mai, Sciensano et le SPF Santé ont fait part, sur le coup de 11h, des dernières données relatives à l'épidémie. Selon le rapport épidémiologique de ce jour, 27 Belges ont été admis à l’hôpital, tandis que 25 patients ont pu rentrer chez eux. 15% des nouvelles admissions à l’hôpital ce dimanche provenaient d’une maison de repos ou d’un autre établissement de soins de longue durée. Il y a actuellement 1.334 lits occupés (soit 10 de plus par rapport aux dernières 24 heures) par des patients atteints du coronavirus, dont 251 en soins intensifs (-5 par rapport aux dernières 24 heures).

Au total, 15.297 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars.

32 décès hier, 9312 au total

On déplore encore malheureusement le décès de 32 personnes supplémentaires, ce lundi. Parmi elles, 15 résidaient en Flandre, 13 en Wallonie et 4 à Bruxelles. Parmi les décès des dernières 24h, 20 ont eu lieu à l’hôpital, 12 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 58% a été confirmé par un test Covid-19.

Au total, 9 312 décès ont été rapportés.

Depuis le début de l'épidémie, 48% des personnes qui nous ont quittés sont mortes à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Pour rappel, Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%), selon la méthode de comptage spécifique à la Belgique.

Du côté des nouvelles contaminations, alors que la Belgique a réalisé 467.242 tests depuis le début de la crise, on apprend ce lundi la contamination de 250 nouvelles personnes. Cependant, le nombre de tests réalisés dimanche est assez faible : 6.286 tests.

Au total, 57.342 personnes, en Belgique, ont contracté le virus.

Une seule conférence de presse par semaine

Comme d'habitude, il s'agira d'envisager les chiffres communiqués en début de semaine par les autorités sanitaires avec prudence, le reporting au sein des hôpitaux n'étant pas toujours complet, en sortie de week-end.

Par ailleurs, Benoît Ramacker a confirmé, ce lundi, qu'à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus qu'une seule conférence de presse organisée par semaine pour faire le point sur la situation corona dans le pays : le vendredi, toujours à 11h.